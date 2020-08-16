Манчестер Сити - Лион 1:3. Обзор матча и видео голов

Сенсацией завершился последний четвертьфинал Лиги чемпионов 2019/20. "МанСити" был большим фаворитом матча с "Лионом", но Пеп Гвардиола в который раз перехитрил самого себя.

Англичане пропустили на 24-й минуте от Макса Корне, а сравняли счет аж в середине второго тайма. Но этого было мало: "Лион" в конце матча усилиями Муссы Дембеле забил еще дважды и вышел на "Баварию".

Как это было, смотрите в видеообзоре матча "Манчестер Сити" - "Лион".

15 августа, 22.00, "Жозе Алваладе"

1/4 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Лион 1:3

Голы: 0:1 – 24 Корне, 1:1 – 69 де Брюйне, 1:2 – 79 Дембеле, 1:3 – 87 Дембеле.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Эрик Гарсия, Фернандиньо (Марез, 56), Родри Эрнандес (Сильва, 84), де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Денайер, Дюбуа (Тете, 74), Какре, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 70), Ауар, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 87), Депай (Дембеле, 75).

Предупреждения: Дюбуа (12), Фернандиньо (29), Родри Эрнандес (58), Марсело (64).

Видеообзор матча

Видео первого тайма

Видео второго тайма

Видео гола Корне

Видео гола де Брюйне

Видео гола Мусса Дембеле

Видео второго гола Мусса Дембеле