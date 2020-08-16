Железный капут, или Испанская грусть. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов

20 голов в четырех матчах, половина из них – в одном. Вылет двух фаворитов из четырех, не считая "Барселоны", которая завершила свой скорбный путь от великого до смешного. Убедительное превосходство Бундеслиги над Ла Лигой по сумме двух очных поединков. И нежданная конкуренция немецким клубам со стороны французских в грядущих полуфиналах.

Такими вижу основные итоги этой форс-мажорной ¼ финала.

Аталанта – ПСЖ 1:2

Лейпциг – Атлетико 2:1

Барселона – Бавария 2:8

Ман Сити – Лион 1:3

Зрелищность. Три игры из четырех были достойны уровня Лиги чемпионов, если смотреть в этом ракурсе. О "Баварии" с "Барселоной" и говорить излишне. У ПСЖ с "Аталантой" было затишье в полчаса на стыке двух таймов, у "Ман Сити" с "Лионом" оно было разбавлено острой концовкой первой половины матча. Но в целом оба поединка выбрали норму смотрибельности с лихвой.

И только "Лейпциг" с "Атлетико" баловали нас голевыми моментами очень дозированно. В первом тайме, по сути, стоил внимания лишь один выпад мадридцев, во втором могли запомниться лишь голы. Впрочем, ожидаемо – когда речь идет о команде Симеоне.

Интрига. И здесь любитель футбола был удовлетворен на 75%. Подвела "Барселона", которая, смею утверждать, проиграла свой матч уже в середине первого тайма. Гол Перишича, во второй раз выведшего вперед "Баварию", стал началом безжалостного железного капута. Уже через 10 минут счет станет крупным, и погонит Мюнхен каталонцев в позорном направлении…

В остальном было сказочно непредсказуемо. Еще на 86-й минуте бедняга Стерлинг мог сравнять счет, но промахнулся из невероятно выгодной позиции, а на следующей минуте Дембеле подвел черту в пользу "Лиона", забив в противоположные ворота.

Еще минутой позже, после удара Адамса, был забит победный мяч "Лейпцига". Ну а ПСЖ вырвал победу, забив дважды в течение четырех минут, уже в компенсированное время. Здесь точку под восклицательным знаком поставил Чупо-Мотинг.

Логика. Опять-таки в отношении "Баварии" с "Барселоной" комментарии излишни: увы, счет по игре. Увы – потому что в матчах такого уровня подобные цифры выглядят неприлично даже в хоккее. Безусловно, заслужил победу и ПСЖ. Возможно, и с большим счетом.

А вот "Лейпциг" с "Атлетико" "наиграли" на классическую ничью. Тогда как "Ман Сити", по-хорошему, и вовсе должен был выигрывать. Но отдадим должное реализации "Лиона" и "Лейпцига": они использовали все свои голевые шансы без исключения.

Судейство. Служители Фемиды отработали достойно и солидно, не дав серьезного повода для критики и не бросив тени на результат. Мне даже не пришлось беспокоить вопросами своего консультанта. На редкость спокойно прошли четвертьфиналы, в этом отношении.

Везение. Фортуна благоволила "Лейпцигу". Без рикошета от Савича мог и не случиться тот самый судьбоносный гол Адамса, выбивший из обоймы "Атлетико".

Можно было порассуждать о зигзагах удачи и в дебюте самого резонансного поединка. Уже на 7-й его минуте мюнхенец Алаба сравнял счет в пользу соперника. А три минуты спустя повезло уже "Баварии", когда Месси с углового закрутил мяч в перекладину ворот Нойера. Но кто теперь вообще об этом вспомнит, кроме педантичного Юрича?

Личности. Парадоксально, но больше всех мне запомнился представитель проигравшей команды – Стерлинг, терзавший оборону "Лиона" на протяжении всей игры, ассистировавший Де Брюйне, но в итоге умудрившийся стать антигероем.

Следующим назову Мюллера с его 2+2 – и это лишь половина голепада в ворота "Барселоны"! Третьим будет Неймар – лидер атак ПСЖ, принявший участие в обоих его голах.

Нарисовалась и целая тройка джокеров, вышедших на замену – факт сам по себе уникальный, а тем паче в четырех матчах.

Лучшим сочту Коутиньо, поучаствовавшего в трех забитых мячах "Баварии" в течение семи минут (правда, он уже добивал поверженного "зверя"). Далее – Дембеле, сделавший дубль, "похоронивший" "Ман Сити", за 12 минут. А компанию им составит Мбаппе из ПСЖ, который мог забить трижды за шесть минут, а в итоге отдал голевую передачу в решающем эпизоде игры.

Вновь сложно было определиться с лучшим кипером. Пожалуй, пусть им будет Лопеш, минимум трижды по-настоящему спасавший ворота "Лиона", при 1:0 и 1:1.

Симпатии. Естественно, главным моим героем стала "Бавария" - без вариантов. Отдельный респект за то, что при любом счете она играла для зрителей, не заботясь об энергосберегающем режиме. Говорят, это может аукнуться ей дальше. Вполне вероятно, но лично я смотрю футбол, прежде всего, как игру, а не ради момента триумфа с кубком над головой.

Предоставлю радостно пинать упавшую "Барселону" ее ненавистникам по жизни – этот праздник пришел на их "королевскую" улицу. Меня же лично больше согрело фиаско "Атлетико" - не место такой игре на фестивале лучших. Слишком уж откровенно она навевает скуку. Для кого вся квинтэссенция футбола выражена в итоговых цифрах на табло, тот вправе не согласиться.

А я остался удовлетворен тем, что ни одна из восьми команд не уберегла свои ворота от гола. И отдельное спасибо за то, что обошлись без экстра-таймов. Футбола и так было в достатке, а в лишние полчаса он частенько тускнеет и выдыхается.

Анонсы. Полуфиналы вылились в командное противостояние чемпионатов Германии и Франции: ПСЖ против "Лейпцига" и "Бавария" против "Лиона". Здесь любопытно то, что если одни первыми вернулись в игру после карантина, то другие вообще не доиграли свой внутренний сезон. Чья возьмет?

Как водится, явным фаворитом объявили "Баварию". Но чертовски прав, кто говорит о том, что в "одинарном" плей-офф может быть все, что угодно. Могу лишь сказать, что у меня явных антипатий не вызывает ни один из полуфиналистов. Буду болеть за футбол.

А еще за то, чтобы в финале сыграли клубы из разных стран. Не знаю, как вам, а мне так гораздо интереснее. Кстати, если это произойдет, то ЛЧ-2020 войдет в историю, как турнир, на всех этапах которого ни разу не встретились выходцы из одного чемпионата. Как в старые добрые времена Кубка европейских чемпионов. Даже и не вспомню, когда такое было в последний раз…