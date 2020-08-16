Проклятие ЛЧ: Похоже, ПСЖ сыграет в полуфинале без трех игроков основы

"Пари Сен-Жермен" представил свежую информацию из своего лазарета за два дня до полуфинала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг".

Основной вратарь Кейлор Навас вернется к тренировкам только в четверг - это означает, что даже если Париж выйдет в финал, участие в нем костариканца под большим вопросом.

Центральный полузащитник Марко Верратти сегодня уже частично тренировался в общей группе, но его участие в матче с немцами почти исключено - слишком высок риск рецидива. Еще один опорник Идрисса Гуйе получил мышечное повреждение на вчерашней тренировке и до полуфинала не восстановится.

Из положительного только возвращение в группу после микротравм Тиаго Силвы и Левена Курзава, но по ним и сомнений особых не было.

В этом сезоне у Наваса 34 матча (19 сухих), у Гуйе - 34 матча (1 гол), а у Верратти - 35 матчей (6 ассистов).