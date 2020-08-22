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Украинская бригада во главе с Монзуль рассудит матч 1/4 женской ЛЧ
Монзуль, Стрелецкая и Ардашева будут работать на матче "Бавария" - "Лион"
Сегодня в рамках 1/4 женской Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" сыграет против "Лиона". Начало - 21:00.
На матче будет работать бригада украинских арбитров во главе с Екатериной Монзуль.
- Рефери: Екатерина Монзуль (Украина)
- Помощники рефери: Марина Стрелецкая (Украина), Александра Ардашева (Украина)
- Четвертый судья: Сара Перссон (Швеция)
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Источник:UEFA
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.08.2020 в 21:07
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DimON1976 (Днепр)
22.08.2020 в 20:56
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Dany_Red (Харьков)
22.08.2020 в 21:08
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ascent (Луксор)
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Maksrovnii (Днепр)
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Dany_Red (Харьков)
22.08.2020 в 20:30
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