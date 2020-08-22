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Украинская бригада во главе с Монзуль рассудит матч 1/4 женской ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Монзуль, Стрелецкая и Ардашева будут работать на матче "Бавария" - "Лион"

Украинская бригада во главе с Монзуль рассудит матч 1/4 женской ЛЧ
Новина українською

Сегодня в рамках 1/4 женской Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" сыграет против "Лиона". Начало - 21:00.

На матче будет работать бригада украинских арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

  • Рефери: Екатерина Монзуль (Украина)
  • Помощники рефери: Марина Стрелецкая (Украина), Александра Ардашева (Украина)
  • Четвертый судья: Сара Перссон (Швеция)
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В статье: Бавария (Мюнхен) Екатерина Монзуль женская Лига чемпионов Олимпик (Лион)
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Источник:
UEFA
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.08.2020 в 21:07
Це їхній рівень, серед мужиків їм робити нічого.
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0
-3
DimON1976 (Днепр)
22.08.2020 в 20:56
Берегитесть женщин, женьшин берегитесь)))
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0
-1
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Dany_Red (Харьков)
22.08.2020 в 21:08
Как ты умудрился слова "берегитесь" и "женщин" в одном предложении, которое, по-сути состоит из этих двух слов, написать по разному?
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+1
-1
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ascent (Луксор)
22.08.2020 в 21:28
берегите женщин, женщин берегитесь...
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0
0
Maksrovnii (Днепр)
22.08.2020 в 20:13
Ну все , будет пол матча возле телека стоять и повторы смотреть
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+2
-3
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Dany_Red (Харьков)
22.08.2020 в 20:30
Заткнись
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+2
-2


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