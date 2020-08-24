Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ

В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.

Определенно можно сказать, что в составе французской команды это поражение наиболее болезнено переживает форвард парижан Неймар. Главной целью бразильца с момента его перехода в "ПСЖ" летом 2017-го года была золотая медаль главного еврокубка.

В этот раз уже 28-летний нападающий был максимально близок к своей мечте, но увы, ну пути оказалась немецкая машина...

Вашему вниманию подборка эмоций Неймара после финального свистка

И напоследок... Как Неймара утешал защитник мюнхенцев Давид Алаба (уже двухкратный победитель ЛЧ).

И очень символическое фото: бывшие партнеры по молодежной сборной Бразилии...