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Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ

Лига Чемпионов
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Фото эмоций бразильца после финального свистка...

Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ
Новина українською

В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.

Определенно можно сказать, что в составе французской команды это поражение наиболее болезнено переживает форвард парижан Неймар. Главной целью бразильца с момента его перехода в "ПСЖ" летом 2017-го года была золотая медаль главного еврокубка.

В этот раз уже 28-летний нападающий был максимально близок к своей мечте, но увы, ну пути оказалась немецкая машина...

Вашему вниманию подборка эмоций Неймара после финального свистка

Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ - изображение 1

Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ - изображение 2

Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ - изображение 3

Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ - изображение 4

И напоследок... Как Неймара утешал защитник мюнхенцев Давид Алаба (уже двухкратный победитель ЛЧ).

Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ - изображение 5

И очень символическое фото: бывшие партнеры по молодежной сборной Бразилии...

Был близок, чтобы выйти из тени Месси. Эмоции Неймара после поражения в финале ЛЧ - изображение 6
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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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