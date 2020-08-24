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Уже думают о трансферах? Тухель заявил, что не откажет Месси, а Флик "осветил" будущее Тьяго

Лига Чемпионов
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Наставники на связи после финала

Уже думают о трансферах? Тухель заявил, что не откажет Месси, а Флик "осветил" будущее Тьяго
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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал потенциальный трансфер капитана "Барселоны" Лионеля Месси в парижский клуб. В то же время, наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик сообщил журналистам о будущем Тьяго Алькантары. Естественно, по следам успеха мюнхенцев специалисты также прошлись. Цитирует Флика и Тухеля пресс-служба УЕФА и Goal. Отметим, что Ханс – восьмой тренер, который выиграл ЛЧ после назначения по ходу сезона.

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"Разумеется, мы были бы рады видеть Месси в "ПСЖ". Какой тренер откажет Лионелю? Но я думаю, он завершит карьеру в Каталонии. Он – мистер "Барселона". Мы потеряли многих игроков, сейчас необходимо использовать трансферное окно, чтобы усилить команду. Кампания будет сложной. Нужно создать сильный коллектив. Конечно, я разочарован, но не очень сильно. Мы оставили на поле свои сердца. Я понимал, что первый гол может решить исход противостояния. Нас подвела реализация, но я горжусь Неймаром, Мбаппе и всеми ребятами", – заверил Тухель.

"Я не говорил, когда празднование должно закончиться. Это нормально – праздновать, когда что-то выигрываешь. Тьяго сказал, что он остается (улыбается). Я поблагодарил его за игру. На самом деле, ни я, ни Алькантара еще не знаем, где окажется в итоге испанец в следующем сезоне – давайте подождем несколько дней. Кингсли? Возможно, Коман наконец-то вышел из тени Рибери и Роббена", – констатировал Флик.

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Тьяго Алькантара Кингсли Коман Пари Сен-Жермен (Париж) Тиаго Алькантара Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Ханси Флик
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Источник:
Goal

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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.08.2020 в 12:47
Та якщо прийде Мессі в ПСЖ, то втече Неймар, він же не хоче в тіні бути, хоче на сонечку постійно, він де бразилець )) Щеб б Мбаппе продали, то взагалі радість була б йому, вся увага і слава. От тільки результату немає, а сам бідолага не може бути лідером і тягнути команду...
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