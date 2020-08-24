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Неймар по ошибке поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – фармацевты ответили бразильцу

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Не хватило одной буквы

Неймар по ошибке поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – фармацевты ответили бразильцу
Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар по ошибке поздравил леверкузенский "Байер" вместо "Баварии" с победой в главном клубном европейском турнире. Напомним, мюнхенцы одолели в финале парижан со счетом 0:1. В своем Твиттере 28-летний бразилец забыл добавить к "Bayer" необходимую букву "n" (Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München)

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"Поражение – это часть спорта, все мы стараемся и боремся до конца. Спасибо каждому из вас за поддержку. И поздравляем "Байер".

Испаноязычный Твиттер "фармацевтов" ответил на поздравление:

"Спасибо! Не знаем, почему ты нас поздравляешь, ведь мы в отпуске и играем в видеоигры, но спасибо".

Естественно, многие пользователи Сети ошиблись точно так же, как и Неймар.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Байер (Леверкузен) финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Твиттер
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.08.2020 в 09:42
Очі досі заплакані, клавіутури не видно, монітора ))
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