Неймар по ошибке поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – фармацевты ответили бразильцу

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар по ошибке поздравил леверкузенский "Байер" вместо "Баварии" с победой в главном клубном европейском турнире. Напомним, мюнхенцы одолели в финале парижан со счетом 0:1. В своем Твиттере 28-летний бразилец забыл добавить к "Bayer" необходимую букву "n" (Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München)

"Поражение – это часть спорта, все мы стараемся и боремся до конца. Спасибо каждому из вас за поддержку. И поздравляем "Байер".

Испаноязычный Твиттер "фармацевтов" ответил на поздравление:

"Спасибо! Не знаем, почему ты нас поздравляешь, ведь мы в отпуске и играем в видеоигры, но спасибо".

Естественно, многие пользователи Сети ошиблись точно так же, как и Неймар.