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Неймар по ошибке поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – фармацевты ответили бразильцу
Не хватило одной буквы
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар по ошибке поздравил леверкузенский "Байер" вместо "Баварии" с победой в главном клубном европейском турнире. Напомним, мюнхенцы одолели в финале парижан со счетом 0:1. В своем Твиттере 28-летний бразилец забыл добавить к "Bayer" необходимую букву "n" (Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München)
"Поражение – это часть спорта, все мы стараемся и боремся до конца. Спасибо каждому из вас за поддержку. И поздравляем "Байер".
Испаноязычный Твиттер "фармацевтов" ответил на поздравление:
"Спасибо! Не знаем, почему ты нас поздравляешь, ведь мы в отпуске и играем в видеоигры, но спасибо".
Естественно, многие пользователи Сети ошиблись точно так же, как и Неймар.
Obrigado, @neymarjr! ????????????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020
No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias ???? pic.twitter.com/AdoYyZL3dS