Герой футбольного дня. Кингсли Коман

На самом деле, очень нервный и равный финал выдали "ПСЖ" и "Бавария". Моментов создали примерно поровну, инициатива переходила из рук в руки - все, как и полагается в такого рода матчах.

"Бавария" выиграла за счет характера и терпения - там, где парижские латиноамериканцы давали волю чувствам, немцы молча гнули свою линию. Это их менталитет, так они устроены. Сломить их Париж мог только за счет индивидуального класса и импровизации, но его герои опустили руки еще до финального свистка. Вроде, вложили шейхи миллиард в "ПСЖ", а вожака, наподобие Джеррарда в стамбульском финале 2005-го, так и не обрели.

Впрочем, это не единственная проблема Парижа, которую вскрыл финал. Есть и другая, ставшая очевидной после гола Кингсли Комана.

Да-да, того самого Кингсли, который в феврале 2013-го стал самым юным дебютантом в истории парижского клуба. Тогда ему было всего 16 лет, а он уже вышел в матче французского чемпионата. Ему прочили большое будущее, называли бриллиантом парижской академии, но спустя полтора года он сбежал в "Ювентус".

Когда парню исполнилось 18, Париж предложил ему профессиональный контракт, но без малейших гарантий места в основе. Клуб поставил стареющего Лавесси и нестабильного Лукаса Моуру выше своего топ-воспитанника. "Ювентусу" даже делать ничего не пришлось - Коман и его семья были так расстроены, что подписали все без вопросов.

После триумфального выступления Кингсли в финале Фабио Капелло набросился и на боссов туринцев - мол, ну зачем вы отпустили его столь юным? Неужели не могли подождать, пока он подрастет и раскроется? Точно те же вопросы, только вдвое громче, нужно задавать и боссам "Пари Сен-Жермен". Из года в год клуб распродает за копейки своих лучших воспитанников, и они потом блещут по всей Европе. Нкунку, Диаби, Загаду и Коман - уже сейчас топы Бундеслиги; Меньян и Иконе тащат "Лилль" и стоят десятки миллионов; Эдуар - главный актив всего шотландского чемпионата.

Да, быть может, они слабее зарубежных звезд Парижа, но останься эти парни в команде - и "ПСЖ" получил бы необходимую глубину, без которой о победе в ЛЧ и говорить нечего. Когда "Бавария" на последние минуты выпускает Коутиньо и Перишича, а "ПСЖ" - Чупо-Мотинга и Курзаву, игру можно закрывать.

А Коман молодец, он выдал большой матч. Его спринты замотали даже такого атлета, как Керер. В первом тайме Эррера спасал ситуацию, но когда баск подустал, правый фланг защиты "ПСЖ" посыпался. Голевое смещение в центр под навес от Киммиха - логичное продолжение доминирования Кингсли во втором тайме.

И знаете, что самое интересное? Совсем недавно этот парень реально задумывался над завершением карьеры в 23 года. В столь юном возрасте он перенес уже десяток травм - и связки рвал, и колено оперировал, и мышцы постоянно беспокоили. Из-за всего этого он пропустил победный для Франции ЧМ-2018 и ни разу в карьере не имел больше 20 выходов в старте в одном розыгрыше чемпионата.

Голом в финале ЛЧ судьба вознаградила Комана за нечеловеческие усилия, понадобившиеся, чтобы в нем сыграть. Это одна из самых красивых и поучительных историй, которые доводилось видеть в ЛЧ за много лет.