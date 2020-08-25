Рауль привел Реал к первой победе в Юношеской ЛЧ

Мадридский "Реал" впервые одержал победу Юношеской Лиге Чемпионов. В финале была обыграна "Бенфика".

Решающий матч получился весьма динамичным, в котором было забито сразу пять голов. Итоговый счет - 3:2 в пользу мадридцев. Нельзя не отметить, что командой руководит легендарный игрок клуба Рауль.

Также интересно, что "Бенфика" проиграла уже 11 финал еврокубков (если считать взрослые и молодежные команды). Проклятие Белы Гуттманна будет еще действовать до 2062-го года.