Лига Чемпионов
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Рауль привел Реал к первой победе в Юношеской ЛЧ
Еще один топ-тренер на горизонте?
Мадридский "Реал" впервые одержал победу Юношеской Лиге Чемпионов. В финале была обыграна "Бенфика".
Решающий матч получился весьма динамичным, в котором было забито сразу пять голов. Итоговый счет - 3:2 в пользу мадридцев. Нельзя не отметить, что командой руководит легендарный игрок клуба Рауль.
Также интересно, что "Бенфика" проиграла уже 11 финал еврокубков (если считать взрослые и молодежные команды). Проклятие Белы Гуттманна будет еще действовать до 2062-го года.
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