  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Рауль привел Реал к первой победе в Юношеской ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рауль привел Реал к первой победе в Юношеской ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Еще один топ-тренер на горизонте?

Рауль привел Реал к первой победе в Юношеской ЛЧ
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" впервые одержал победу Юношеской Лиге Чемпионов. В финале была обыграна "Бенфика".

Решающий матч получился весьма динамичным, в котором было забито сразу пять голов. Итоговый счет - 3:2 в пользу мадридцев. Нельзя не отметить, что командой руководит легендарный игрок клуба Рауль.

Также интересно, что "Бенфика" проиграла уже 11 финал еврокубков (если считать взрослые и молодежные команды). Проклятие Белы Гуттманна будет еще действовать до 2062-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Юношеская Лига Чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...