В пятый раз подряд: Лион выиграл женскую Лигу чемпионов

"Лион" в пятый раз подряд стал победителем женской Лиги чемпионов. В решающем поединке французская команда обыграла "Вольфсбург" (3:1). Немкам вновь не удалось обыграть "Олимпик" в финале.

Команды встретились в финале женской Лиги чемпионов уже в третий раз за последние 5 лет. В 2016 году "Лион" выиграл в серии послематчевых пенальти, а в 2018 году обыграл немок в дополнительное время. Отметим, что это седьмой титул ЛЧ у француженок.

Напомним, мужская команда "Лиона" дошла до полуфинала Лиги чемпионов, вылетев от немцев (0:3). В итоге, "Бавария" победила в финале другой французский гранд – "Пари Сен-Жермен" (0:1).