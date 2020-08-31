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В пятый раз подряд: Лион выиграл женскую Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
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Прекрасная часть "Олимпика"

В пятый раз подряд: Лион выиграл женскую Лигу чемпионов
Новина українською

"Лион" в пятый раз подряд стал победителем женской Лиги чемпионов. В решающем поединке французская команда обыграла "Вольфсбург" (3:1). Немкам вновь не удалось обыграть "Олимпик" в финале.

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Команды встретились в финале женской Лиги чемпионов уже в третий раз за последние 5 лет. В 2016 году "Лион" выиграл в серии послематчевых пенальти, а в 2018 году обыграл немок в дополнительное время. Отметим, что это седьмой титул ЛЧ у француженок.

Напомним, мужская команда "Лиона" дошла до полуфинала Лиги чемпионов, вылетев от немцев (0:3). В итоге, "Бавария" победила в финале другой французский гранд – "Пари Сен-Жермен" (0:1).

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В статье: Лион женская Лига чемпионов Олимпик (Лион)
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