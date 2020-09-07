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Матч Динамо - АЗ обслужит бригада арбитров из Израиля

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Во главе с 39-летним Орелом Гринфельдом

Матч Динамо - АЗ обслужит бригада арбитров из Израиля
Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "АЗ".

На поединок назначена бригада арбитров из Израиля во главе с 39-летним Орелом Гринфельдом.

Ассистенты арбитра - Рой Хассан, Идан Яркони.

Четвертый арбитр - Галь Лейбовиц.

Матчи с участием "Динамо" Гринфельд ранее не судил, но с украинскими командами встречался несколько раз. В частности, рефери работал на квалификационном поединке Лиги Европы сезона 2016/17 "Ворскла" - "Локомотива" (2:3) и на матче группового этапа Лиги Европы того же сезона "Манчестер Юнайтед" - "Заря" (1:0).

Также Гринфельд судил товарищеский матч сборной Украины с Кипром в марте 2016 года (победа украинцев 1:0) и квалификационную игру к Евро-2013 молодежной сборной Украины против Мальты (5:1).

Напомним, что матч "Динамо" - "АЗ" состоится во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский", начало - в 20:00.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Dr. House (Подолье)
07.09.2020 в 22:18
Ой, Вэй!))) Суркис всё купил))). Заодно и Умань посетят))) Хулиобарсодрочиус застрелится))).
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.09.2020 в 22:10
Орел - наш человєк
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