Динамо - АЗ. Стрим до и после матча. LIVE

UA-Футбол проведет очередной стрим на youtube-канале. Два выпуска будут посвящены старту Динамо в еврокубках!

Уже сегодня киевляне сыграют в столице Украины против АЗ. За полчаса до стартового свистка UA-Футбол традиционно проведет прямой эфир с предисловием к поединку. Эксперты Роман Синчук и Георгий Грошев вместе с ведущим Егором Бобко обсудят последние новости из лагеря сине-желтых и сделают свой прогноз на поединок. Включайте нас в 19:30.

Более того, сразу после финального свистка состоится второй эфир, во время которого эксперты поговорят о главных событиях игры. Старт в 22:00.

И самое главное - не забывайте общаться в чате нашей трансляции. Самые интересные вопросы и комментарии обязательно прозвучат в эфире!