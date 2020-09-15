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Гент - Рапид. Роман Яремчук забивает с пенальти. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бывший динамовец явно хочет встретиться с Динамо в следующем раунде

Гент - Рапид. Роман Яремчук забивает с пенальти. ВИДЕО
Новина українською

Вице-чемпион Бельгии успешно играет с вице-чемпионом Австрии в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов. В первом тайме хозяева открыли счет, а после перерыва увеличили преимущество. Второй гол на счету украинского форварда Романа Яремчука, который реализовал пенальти на 58-й минуте.

Напомним, что накануне игры «Гент» уволил тренера Ласло Болони. При этом инициатором изменений выступил именно Яремчук, который выступил в СМИ с критикой тактики специалиста.

Победитель матча Гент - Рапид выйдет на киевское Динамо, которое уже свой матч сыграло и победило нидерландский АЗ.

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В статье: Роман Яремчук Рапид (Вена) Гент
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Комментарии (1)
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Impressed (Украина)
15.09.2020 в 23:09
умница, Рома!
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