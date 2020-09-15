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Гент - Рапид. Роман Яремчук забивает с пенальти. ВИДЕО
Бывший динамовец явно хочет встретиться с Динамо в следующем раунде
Вице-чемпион Бельгии успешно играет с вице-чемпионом Австрии в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов. В первом тайме хозяева открыли счет, а после перерыва увеличили преимущество. Второй гол на счету украинского форварда Романа Яремчука, который реализовал пенальти на 58-й минуте.
Напомним, что накануне игры «Гент» уволил тренера Ласло Болони. При этом инициатором изменений выступил именно Яремчук, который выступил в СМИ с критикой тактики специалиста.
Победитель матча Гент - Рапид выйдет на киевское Динамо, которое уже свой матч сыграло и победило нидерландский АЗ.