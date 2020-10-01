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Дзанетти: Интеру попалась непростая группа, но мы скажем свое слово

Лига Чемпионов
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Играют с украинской командой

Дзанетти: Интеру попалась непростая группа, но мы скажем свое слово
UA-Футбол
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Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал результаты жребия группового этапа ЛЧ.

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"Интеру" попалась непростая группа, но я думаю, что мы свое слово скажем. Мы должны подходить к каждой игре в полной готовности и настроем на победу.

Нам нужно думать не только о "Реале", но и о других командах в квартете. Лига чемпионов - сложный турнир, потому что очень многое зависит от формы вашей команды", - цитирует Дзанетти Sky Sport Italia.

Отметим, что "Интер" сыграет в группе с донецким "Шахтером".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Хавьер Дзанетти Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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