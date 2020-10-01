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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и награды игрокам года от УЕФА. Все результаты

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(34 голосов)

Динамо и Шахтер получат соперников

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и награды игрокам года от УЕФА. Все результаты
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В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Начало церемонии запланировано на 18:00 по Киеву. Участие в турнире продолжают два представителя Украины. "Шахтер" как чемпион получил место автоматически, а "Динамо" прошло квалификацию, преодолев нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов - Четверг, 1 октября 2020, начало - 18:00

Трансляция

18:10 Честь вытаскивать шары возложена на Дидье Дрогба и Флорана Малуду.

18:20 Итак, церемония началась. Напомним, что параллельно УЕФА называет главных героев прошлого сезона. Приз лучшему голкиперу достался Мануэлю Нойеру.

18:30 Первая корзина уже распределены - "Бавария" в группе А, ПСЖ в - Н. Где будут "Динамо" и "Шахтер"?

18:40 Теперь очередь лучшего защитника Европы сезона 2019/20. Им становится Йозуа Киммих. Для тех, кто путается, как правильно имя игрока, Киммих на церемонии УЕФА только что сам сказал, что Джошуа - это неправильный вариант. Только Йозуа.

18:50 Вытянули вторую корзину. Первого соперника узнал "Шахтёр": команду Луиша Каштру ожидает выезд в Мадрид.

18:55 Приз лучшему полузащитнику сезона по версии УЕФА уезжает в Манчестер. Его завоевал партнёр Александра Зинченко Кевин де Брюйне.

19:05 Третья корзина узнала свои группы. "Шахтёру" и "Реалу" из неё достался миланский "Интер". В компанию к "Юве" и "Барселоне" попадает "Динамо"!

19:08 Третья награда для "Баварии" за вечер. Роберт Левандовский - лучший форвард сезона по версии УЕФА!

19:20 Из четвёртой корзины "Шахтёру" достался Гладбах, а "Динамо" - внимание - "Ференцварош"! Сергей Ребров привезёт чемпиона Венгрии в Киев!

19:25 Ханс-Дитер Флик - лучший тренер мужских команд в прошлом сезоне по версии УЕФА. Четвёртый индивидуальный приз года будет у победителя ЛЧ 2020.

19:34 Роберт Левандовский - лучший игрок сезона по версии УЕФА!

19:35 Это последняя награда вечера от европейского футбольного союза. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. До встречи!

Результаты жеребьевки

Группа А Группа В Группа С Группа D
Бавария
Атлетико
Зальцбург
Локомотив		 Реал
Шахтёр
Интер Милан
Боруссия М		 Порту
Ман Сити
Олимпиакос
Марсель		 Ливерпуль
Аякс
Аталанта
Мидтьюланн

Группа E Группа F Группа G Группа H
Севилья
Челси
Краснодар
Ренн		 Зенит
Боруссия Д
Лацио
Брюгге		 Ювентус
Барселона
Динамо Киев
Ференцварош		 ПСЖ
Ман Юнайтед
РБ Лейпциг
Истанбул

Кто сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов

Традиционно все 32 команды, которые сыграют на групповом этапе, накануне были разделены на корзины согласно рейтингу клубов и ассоциаций. "Шахтер" попал во вторую, "Динамо" будет в третьей.

Добавим, что Испания, Англия, Италия и Германия делегировали по четыре клуба, Франция представлена ​​тремя, столько же будет российских клубов. Две команды делегирует Украина. От Португалии, Нидерландов, Турции, Бельгии, Австрии, Греции, Дании и Венгрии будет по одному клубу.

Состав корзин

Корзина №4
Локомотив
Марсель
Брюгге
Мидтьюланн
Боруссия М
Истанбул Б
Ренн
Ференцварош

Как будет происходить процедура жеребьевки

Из каждой корзины в одну группу попадет по одной команде. Таким образом будет сформирован восемь групп. В одном квартете не может быть представителей одной страны. То есть "Динамо" и "Шахтер" на данном этапе не пересекутся. Из-за оккупации Крыма и развязанной войны на Донбассе в одну группу также не попадут представители Украины и России.

Когда состоятся матчи группового этапа ЛЧ

Уже определены базовые даты этого раунда. Первый тур состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) жеребьевка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (135)
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аалекс ( Крым)
01.10.2020 в 19:55
Ты хоть деньги успеваешь тратить?
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.10.2020 в 20:05
Радует, что у Реала группа такая, что Зидану с такой игрой и таким составом, лучше повеситься уже сейчас...Ведь, врядли из группы выйдут... Кстати, хочу видеть Реал в Лиге Европы... Вот хохма будет....
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 20:03
Я вот одного не понимаю. Из года в год Газпрому достаются более-менее слабые соперники. В чем секрет такой удачливости при жеребьевке?
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.10.2020 в 20:03
Среди фанатов Реала, есть некоторые, которые регулярно позорятся со своими прогнозами и завидуют моей проницательности, предугадывать события. Вот и в этот раз я оказался на 100% прав. В анонсе матча Динамо К - Гент я предположил, что если ДК попадает в группу, киевлянам попадётся Барса!!! Принимаю поздравления от неверующего Фомы .... Понимаю, что фанаты Реала в истерике... Но что поделать... Вам до меня далеко. И в смысле прогнозов и в смысле знаний футбола!
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0
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.10.2020 в 19:51
Точно знаю, что динамовцы, так как долго не были в ЛЧ, хотели на самые "сливки" попасть. Что бы проверить себя на высшем уровне! Вот и получили. Что может быть приятнее, чем играть против Месси и Ронулду? Так что всё норм. А венгров Реброва полюбому переиграем и выйдем в ЛЕ. Кстати наши пацаны из Ференцвароша тоже рады такой звёздной компании. Возможно против "сладкой парочки Твикс" уже никто и не сыграет из Киева и тем более Будапешта.
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+1
-1
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Prideman (Lviv)
01.10.2020 в 19:47
Шахтарю буде важко навіть зайняти 3 місце. А в Динамо за 3 місце буде бій з командою Реброва. Проти рідної команди в якості тренера, та ще й проти Луческу...ото спагетті з соусом)
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+2
0
Djibouti (Djibouti)
01.10.2020 в 19:42
Наши обе команды займут третье место
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
01.10.2020 в 19:49
Но это не точно.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:42
Люблю всех вас и ненавижу))))) Надеюсь будет о чем комментировать после игр в ЛЧ. Удачи всем!!!
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0
-1
Sonnni (Лейпциг)
01.10.2020 в 19:40
Магия футбола: к Шахтеру Итер, к Динамо Ференцварош. Шахтер до сих пор отойти не может от предыдущей игры с Итером. Луческу и Ребров хорошие тренеры. У Реброва все налажено, у Луческу предстоит еще много работы с командой но Динамо клуб поматерей.
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:43
Это да)))))
Ответить
0
-1
pilips111 (Чернигов)
01.10.2020 в 19:58
Но это не точно)
0
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
01.10.2020 в 19:37
лучше бы с Ман Сити играли бы)))
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.10.2020 в 19:43
Смешно)))
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0
0
ShtanGa (Славське)
01.10.2020 в 19:37
Все тому, що ні Сурк ні Луч не пішли до церкви гуньдяївської
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0
-1
viajador (село Ригачка)
01.10.2020 в 19:37
Троє к.а.ц.а.п.і.в. в групах ЛЧ.
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+2
0
Саша AS80 (Харків)
01.10.2020 в 19:38
не надовго)))
Ответить
+2
-1
Саша AS80 (Харків)
01.10.2020 в 19:35
гарні групи у нас... пивзаводи касу хорошу зроблять! )))
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
01.10.2020 в 19:34
Нужно и Месси и Ронни опустить на землю
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+2
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.10.2020 в 19:33
З уграми якось символічно склалось .
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:33
Сразу поиграем с будущим финалистом, а чего?))) Придумайте может хуже расклад Шахте)))))) Наверное не выйдет. Жесть! А Динамо третье должно занимать! Ну удачи всем! Посмотреть будет что))
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+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.10.2020 в 19:33
Ну что в этом есть и плюс. Ребров против Динамо
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
01.10.2020 в 19:32
Ещё Зорьке завтра группу нажеребят как у шахты и не будет у нас потом прямого попадания в ЛЧ..с 4раунда
Ответить
+2
0
gavrik (Сумы)
01.10.2020 в 19:31
Шахте с третьей и четвертой корзины самые сильные соперники попались, а могли и Зальцбург быть и Истанбул... Эх
Ответить
+3
-1
Древний (Кривой Рог)
01.10.2020 в 19:31
Динамо 3-е место брать должны .....А от Шахтер даже за 3-е надо прыгнуть выше головы....Хотя всё бывает....Нашим парням удачи в будущих играх ....Ну а нам болельщикам ,приятного просмотра ЛЧ....
Ответить
+7
0
ShtanGa (Славське)
01.10.2020 в 19:30
Шахтьор четвертий. Офшорні третє.
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 19:28
У Шахтера даже на ЛЕ не так много шансов... да и У Динамо тоже. Ребров знает Луча, для него не проблема будет играть против ДИнамо.. жаль(
Ответить
+2
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
01.10.2020 в 19:27
Шахтёру самых сложных и каждой группы достали. Незнаю даже где они могут взять очки..от силы 2 очка.. как И Динамо 2 очка
Ответить
+3
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:27
В Шахты полная дичь. Динамо и Ребров, и Месси, и Рони)))
Ответить
+2
-1
amg333 (Kyiv )
01.10.2020 в 19:26
Лучше бы Аталанта или Интер в группу к Зениту,но нет, никакущий Лацио
Ответить
+5
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.10.2020 в 19:44
Не переживай, этих газпромовских л.о.х.о.в даже никакущий Лацио уделает. Сейчас только чуть форму набирут.
Ответить
0
-1
Mexxxxx (Просяная)
01.10.2020 в 19:25
Две расстрельные группы. Зато никаких разочарований не будет. Четко боремся за третье место и ЛЕ.
Ответить
+5
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
01.10.2020 в 19:28
тут и 3е под вопросом..по крайней мере у Шахтёра..Динамо с Ференцом поборется
Ответить
+5
0
ShtanGa (Славське)
01.10.2020 в 19:32
Такої ж думки. У київських шахтьорів одна з найскладніших груп. Будуть боротися за кубок України.
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.10.2020 в 19:25
- когда была жеребьевка, все нормальные команды тащат, там, Полтаву первую, Еднисть, Меднисть. А МЫ - ДНЕПР БЛ...!!! Мало нам Харькова, Полтавы, Донецка, нам еще и Днепр ОПА ТУДА БЛ...!!! ОДИН ФУТБОЛИСТ СТОИТ КАК ВСЯ НАША КОМАНДА ВМЕСТЕ ВЗЯТАЯ!!!!!!!!!
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2020 в 19:32
очень уместный коммент, ага)))
Ответить
+2
-1
Sneg SD (Умань)
01.10.2020 в 19:25
Думаю і ШД і ДК повинні зайняти 3 місце
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 19:26
А якщо займуть 2ге?
Ответить
+1
0
Sneg SD (Умань)
01.10.2020 в 19:39
Що за дибільні питання?Якщо займуть 2-ге то це буде чудово!
0
0
ShtanGa (Славське)
01.10.2020 в 19:43
Тоді влітку сніг випаде
0
-1
аалекс ( Крым)
01.10.2020 в 19:27
Одно на двоих?
Ответить
+2
0
Sneg SD (Умань)
01.10.2020 в 19:39
Хотелось бы 2 на двоих :)
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 19:24
Треба виходити в 1-8 з першого місця
Ответить
+1
-3
avatar
scorpius (Ck)
01.10.2020 в 19:27
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
01.10.2020 в 19:33
Это вы про итальянцев или все же испанцев)))?
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 19:48
Про українців і донецьких
0
-1
Виталиус (Малин)
01.10.2020 в 19:24
Вот это попандос Шахте. Динамо есть неплохие шансы на 3-е место.
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 19:55
А Дніпро впадає в Чорне море
Ответить
0
0
ВиктАн
01.10.2020 в 19:24
И вишенка на торте- противостояние Луческо- Реброва
Ответить
+3
0
magnum power (БОМЖ)
01.10.2020 в 19:24
удачный жребий. ДК-1 место, ШК - 2е.
Ответить
+1
-1
alexfc (Киев)
01.10.2020 в 19:34
Снизу)
Ответить
+3
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
01.10.2020 в 19:23
Шахтёру нажерибил малуда...щупал полчаса шары какой тёплый..
Ответить
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 19:27
Все вірно, це ж Східна Барселона.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:28
Да так нажерибили, что хуже ещё фиг придумаешь))))))
Ответить
+2
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
01.10.2020 в 19:21
Если повезёт, то весной ждём наших в ЛЕ
Ответить
+3
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
01.10.2020 в 19:21
Вот и приехали в забор)))
Ответить
+1
-1
Kela (Одесса)
01.10.2020 в 19:21
Шахта попала, Киев с венграми поборется
Ответить
+6
-1
avatar
Sandro (Kyiv)
01.10.2020 в 19:21
Сережа Ребров!!!!
Ответить
+4
0
Impressed (Украина)
01.10.2020 в 19:20
Ребров наванговал))))
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+4
0
octavi4 (Warszawa)
01.10.2020 в 19:20
Ребров едит в гости к Динамо :)
Ответить
+4
0
ACB (Чернигов)
01.10.2020 в 19:20
Мы в...... опе
Ответить
+1
-4
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scorpius (Ck)
01.10.2020 в 19:21
В (т)опе? ))
Ответить
+3
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.10.2020 в 19:19
Як так москалям постійно халявні групи попадають ? "Совпадениє?- Не думав!". Газпром рулить...
Ответить
+6
-3
аалекс ( Крым)
01.10.2020 в 19:21
Особенно у Локомотива)))
Ответить
+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.10.2020 в 19:25
Всім трьом їхнім командам не можливо зробити халяву. А от для Зеніта... чому б ні? Спонсор же.
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:18
При всем, при всем..... Динамо то больше повезло, всетаки были с третьей корзины, ну и смогут повозить и Месси и Кришти)
Ответить
+4
-2
ВиктАн
01.10.2020 в 19:17
Вот это понимаю- ЛЧ!
Ответить
+4
0
ВиктАн
01.10.2020 в 19:16
Юае- Барса, Реал- Интер , не соперники, а мечта
Ответить
+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.10.2020 в 19:15
Капец,снова Интер.
Ответить
+6
0
alexfc (Киев)
01.10.2020 в 19:36
Главное Шахтер не чешется. Состав супер, Мы играли класно , проиграли чуть-чуть. Это интервбю Кошты только что. Вообщем ждем полные помидоры в ворота Шахты
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+1
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
01.10.2020 в 19:14
В Динамо Міссі з КР7
Ответить
+2
0
avatar
Sandro (Kyiv)
01.10.2020 в 19:21
i Ребров
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2020 в 19:13
нужно с 1 места выходить! )))
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:12
Зато Сити, после трех туров пройдет
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:12
Нашим очень ровненько, в отличии от русских
Ответить
+3
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 19:13
Як сказати... Краснодар без шансів 3 місце займе. Зєніту дико фартонуло, да, але точно не Ґаліцкому і Ко.
Ответить
+2
0
Саша AS80 (Харків)
01.10.2020 в 19:26
Зеніт сосне, максимум 3 місце )))
+1
-1
amg333 (Kyiv )
01.10.2020 в 19:29
Зэнит постоянно сосет)))
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:09
Вот это наши клубы наберут очей(((( такого смоктунова с итальянскими клубами отхватят
Ответить
0
-2
аалекс ( Крым)
01.10.2020 в 19:09
Вообще не смешно. Первая команда Испании, вторая Италии и Шахтер. Первая Италии, вторая Испании и Динамо -офигеть. Групп смерти в этом году не будет, ну разве что наши)))
Ответить
+5
0
Виталиус (Малин)
01.10.2020 в 19:08
Испани Итальянци Шахте попались, Испани Итальянци попались Динамо. ...опа во всех ракурсах господа.
Ответить
+1
0
Виталиус (Малин)
01.10.2020 в 19:09
Но зато крутые клубы будут приежать на Олимпийский.
Ответить
0
-2
аалекс ( Крым)
01.10.2020 в 19:13
За что, за то? Лучше бы они в плей-офф приезжали, а не сейчас.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2020 в 19:13
на телевизийский
+2
0
royalstas (Вінниця)
01.10.2020 в 19:08
Норм нада молитись щоб з 4 корзини порівняно слабкі суперники попались тому що буде важно навіть в ЛЄ пробитись.....
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0
0
avatar
_abel_
01.10.2020 в 19:09
однозначно..
Ответить
0
0
TJSoccer (Харьков)
01.10.2020 в 19:08
та да, пока что обоим лапти, может с 4й командой повезет
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
01.10.2020 в 19:06
Вот это группы у ШД и ДК-огонь!
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 19:06
Шахте вообще не повезло, этот Интер, это жесть........ не лучше чем из третей корзины они были бы
Ответить
+3
0
avatar
_abel_
01.10.2020 в 19:06
Шахтар має шанс на реванш))
Ответить
+1
-3
avatar
_abel_
01.10.2020 в 19:05
ну, Динамо повезло з жеребом наразі)
Ответить
+2
0
avatar
Sandro (Kyiv)
01.10.2020 в 19:04
ух ты групка
Ответить
+3
0
octavi4 (Warszawa)
01.10.2020 в 19:03
Хахахахах))) Динамо)))))) Включайте давайте 90 года и борода этим командам
Ответить
+3
0
avatar
_abel_
01.10.2020 в 19:03
гм, Динамо давай в - A
Ответить
0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
01.10.2020 в 19:02
Юва, Барса, ДК
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
01.10.2020 в 18:35
Аякс, Брюгге, Истранбул, Порту, Зальцбург из стран конкурентов в таблице коэф. По этому, хотя бы 2 клуба из этого списка, было бы хорошо.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 18:34
Давай Динамо в группу А добавляйте, а Шахту в Н
Ответить
0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.10.2020 в 18:25
Було б супер,якби нам к.а.ц.а.п.с.ь.к.і клуби попали.Все одно грають без глядачів.В крайньому випадку грати на нейтральних полях
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.10.2020 в 18:28
Азербайджанські і вірменські клуби розводять.
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Саша AS80 (Харків)
01.10.2020 в 19:28
та вони і ні куди і не попадають....
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.10.2020 в 18:20
Минай. Горішні Плавні. Карпати-Галич.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
01.10.2020 в 17:53
Бомжи(Зенит). Аякс. Олимпиакос. ференцварош
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Stihl Kindermann (Gonduras)
01.10.2020 в 17:49
Севилья .Ман Сити .Динамо .Митьюланд
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Stihl Kindermann (Gonduras)
01.10.2020 в 17:48
Реал. Шахтер. Интер. Брюгге
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Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 19:05
ВНЄЗАПНО ти вгадав двох суперників з трьох. Я буду в шоці, якщо ти ще й Брюґґе вгадаєш.
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amg333 (Kyiv )
01.10.2020 в 19:07
Ванга?)))
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 16:57
Учитывая наши перепетии в таблице коэффициентов наши прямые противники - Австрия и Турция (в нынешней борьбе) и. если брать во внимание рейтинг следующего года - к ним добавляются еще Нидерланды(которые будут дышать нам в спину) и Шотландия(которая будет выше нас). Бельгия кстати тоже упадет достаточно низко, но это уже не наши проблемы!! поэтому идеальной бы оказалась жеребьевка например вот такая: (на самом деле не важно) - Шахтер - Зальцбург - Истанбул Б и, например: (не важно кто) - Аякс - Динамо - Брюгге / Мидтьюланн Вот тут бы мы были кузнецы своего счастья сами, ну а чтобы из этого получилось время показало бы, но...так ведь не бывает))) Жаль конечно, что ослабляя своих конкурентов мы помогаем рашистам удерживаться на 7-м месте, но надеюсь скоро они будут в пределах досягаемости, нам нужно только вырастить еще условный Днепр и Металлист, чтобы снова претендовать на что-то! Пока удачи нашим представителям и всем нам! будьмо!
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+2
0
Po4eson (Одесса)
01.10.2020 в 15:06
Ливерпуль, Атлетико, Динамо, Марсель. И. Реал, Шахтёр, Интер, Боруссия М
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-2
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.10.2020 в 14:18
Порту Аякс Динамо Истанбул. Бавария Шахтер Интер Брюгге.
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0
Виталиус (Малин)
01.10.2020 в 15:00
За шо братан))).Не любишь Шахтер? Тоді замість Брюгге став Марсель чи Боруссія М. В ЛЧ треба вболівати за всі українські клуби.
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0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
01.10.2020 в 14:05
Порту Шахта Олимпиакос Истанбул, Сесилья Аякс ДК Брюгге
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Serhiy (Киев)
01.10.2020 в 11:35
Баварія, Шахтар, Інтер, Ференцварош Реал, Аякс, Динамо, Брюгге
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Огієнко Дмитро (Запоріжжя)
01.10.2020 в 10:31
Порту-Шахтар-Зальцбург-Мидтьюллан Севілья-МЮ-Динамо- Істанбул
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Усе буде добре (Київ)
01.10.2020 в 10:14
Баварія, Барселона, Динамо, Марсель - ось що нам потрібно!
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
01.10.2020 в 07:40
Шкода, що ордо-шлак НАМ ніяк не дістанеться Впевнений, що вся троїця залісся буде найбажанішим постачальником очок будь для кого.
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-2
5ata4ok (Харьков)
01.10.2020 в 13:44
Точно так же думают и про Динамо с Шахтером, к сожалению реально конкурировать наши клубы, как и их не в состоянии.
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
30.09.2020 в 21:21
Шеве тоже было не так много лет когда он уничтожил Барсу
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
30.09.2020 в 21:20
Реал Барселона Динамо Ренн соберутся все кто помнит как их динамо нагибало)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
30.09.2020 в 21:22
две испанские не могут затупил я
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Чернышев (Tegusi)
01.10.2020 в 08:51
Ренн не пам'ятаю, а Ланс помню.
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vinn (Khmelnitsky)
01.10.2020 в 09:52
з Ренном кілька років назад в ЛЄ бульбаболом грали. обігрували.
0
0
жека-киев (биг виладж)
30.09.2020 в 18:00
Коли рейтинг нараховували виключно за набрані на полі бали, рейтинг був логічним.А зараз шось перемудрили. В результаті, Зеніт перша корзина, Барса друга. Брєд
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Олексин (Н.)
01.10.2020 в 01:59
касапи-зеня перший кошик через те, що шості в рейтингу УЄФА. І сьомі португали (чемпіон Порту) - також в першому кошику
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Ckypik (Киев)
01.10.2020 в 13:21
Перший кошик це переможці ліги чемпіонів та европи та шість представникив асоциацій. По одному від кожної
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danikrom (Львів)
30.09.2020 в 15:48
ПСЖ-Атлетіко-Динамо-Брюгге
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danikrom (Львів)
30.09.2020 в 15:46
Ліверпуль-Шахтар-Аталанта-Ренн
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vlotko (Броди)
30.09.2020 в 14:05
Не хотілося б: Ліверпуль, Барса, Динамо, Боруссія М. і нехай випаде : Реал, Шахтар, Аталанта, Марсель.
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Kolibri (Киевоград)
30.09.2020 в 13:19
Шахте, только не Интер, а то депрессия никогда не закончится.
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0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2020 в 12:50
А почему в 18:00? Вроди же в19:00
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FCZK-1922 (Кировоград)
30.09.2020 в 11:55
интересные корзины, особенно состав первой (имеется ввиду прежде всего наличие в ней газмяса). что касается Динамо, хочется для нас такой группы чтоб мы с нее вышли. ну и немного пофантазирую: Ливерпуль,Барселона,Динамо,Борусия М, вот это было бы супер, но с такой группы выйти практически не возможно на сегодняшний день, хотя кто его знает что будет через месяц, ту же Барсу можно проходить, середняк как по мне. ладно, пусть будет так Порту,МЮ,Динамо,Брюгге, вполне таки проходимо и одновременно интересно. а Шахтеру пусть будет так Севилья,Шахтер,Лацио,Марсель, тоже такая ровненькая проходная группа. удачи нашим.
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-2
Виталиус (Малин)
01.10.2020 в 18:56
Барса середняк))) спасибо поржал. "Середняк" недавно Вильяреал 4:0 прихлопнул.
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0
0
royalstas (Вінниця)
30.09.2020 в 11:17
Найлегший Порту, Аякс, Динамо, Ренн. А група смерті це Ліверпуль, Барселона, Динамо, Марсель. З першого варіанту можна навіть в плей офф вийти а з другого хоч би в лігу європи попасти....
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metall1925 (Merefa)
30.09.2020 в 11:11
Ливерпуль, Барселона ,Динамо,ренн
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RockNRoLLa (IF)
30.09.2020 в 11:18
Тоді вже Баварію замість Ліверпуля, щоб взяти друге місце, за рахунок меншої кількості пропущених від німців голів
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 10:53
Удачі ПАОКу!
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-3


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