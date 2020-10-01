Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и награды игрокам года от УЕФА. Все результаты

В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Начало церемонии запланировано на 18:00 по Киеву. Участие в турнире продолжают два представителя Украины. "Шахтер" как чемпион получил место автоматически, а "Динамо" прошло квалификацию, преодолев нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов - Четверг, 1 октября 2020, начало - 18:00

Трансляция

18:10 Честь вытаскивать шары возложена на Дидье Дрогба и Флорана Малуду.

18:20 Итак, церемония началась. Напомним, что параллельно УЕФА называет главных героев прошлого сезона. Приз лучшему голкиперу достался Мануэлю Нойеру .

18:30 Первая корзина уже распределены - "Бавария" в группе А, ПСЖ в - Н. Где будут "Динамо" и "Шахтер"?

18:40 Теперь очередь лучшего защитника Европы сезона 2019/20. Им становится Йозуа Киммих . Для тех, кто путается, как правильно имя игрока, Киммих на церемонии УЕФА только что сам сказал, что Джошуа - это неправильный вариант. Только Йозуа.

18:50 Вытянули вторую корзину. Первого соперника узнал "Шахтёр": команду Луиша Каштру ожидает выезд в Мадрид.

18:55 Приз лучшему полузащитнику сезона по версии УЕФА уезжает в Манчестер . Его завоевал партнёр Александра Зинченко Кевин де Брюйне.

19:05 Третья корзина узнала свои группы. "Шахтёру" и "Реалу" из неё достался миланский "Интер". В компанию к "Юве" и "Барселоне" попадает "Динамо"!

19:08 Третья награда для "Баварии" за вечер . Роберт Левандовский - лучший форвард сезона по версии УЕФА!

19:20 Из четвёртой корзины "Шахтёру" достался Гладбах, а "Динамо" - внимание - "Ференцварош"! Сергей Ребров привезёт чемпиона Венгрии в Киев!

19:25 Ханс-Дитер Флик - лучший тренер мужских команд в прошлом сезоне по версии УЕФА. Четвёртый индивидуальный приз года будет у победителя ЛЧ 2020.

19:34 Роберт Левандовский - лучший игрок сезона по версии УЕФА!

19:35 Это последняя награда вечера от европейского футбольного союза. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. До встречи!

Результаты жеребьевки

Группа А Группа В Группа С Группа D Бавария

Атлетико

Зальцбург

Локомотив Реал

Шахтёр

Интер Милан

Боруссия М Порту

Ман Сити

Олимпиакос

Марсель Ливерпуль

Аякс

Аталанта

Мидтьюланн

Группа E Группа F Группа G Группа H Севилья

Челси

Краснодар

Ренн Зенит

Боруссия Д

Лацио

Брюгге Ювентус

Барселона

Динамо Киев

Ференцварош ПСЖ

Ман Юнайтед

РБ Лейпциг

Истанбул

Кто сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов

Традиционно все 32 команды, которые сыграют на групповом этапе, накануне были разделены на корзины согласно рейтингу клубов и ассоциаций. "Шахтер" попал во вторую, "Динамо" будет в третьей.

Добавим, что Испания, Англия, Италия и Германия делегировали по четыре клуба, Франция представлена ​​тремя, столько же будет российских клубов. Две команды делегирует Украина. От Португалии, Нидерландов, Турции, Бельгии, Австрии, Греции, Дании и Венгрии будет по одному клубу.

Состав корзин

Корзина №4 Локомотив

Марсель

Брюгге

Мидтьюланн

Боруссия М

Истанбул Б

Ренн

Ференцварош

Как будет происходить процедура жеребьевки

Из каждой корзины в одну группу попадет по одной команде. Таким образом будет сформирован восемь групп. В одном квартете не может быть представителей одной страны. То есть "Динамо" и "Шахтер" на данном этапе не пересекутся. Из-за оккупации Крыма и развязанной войны на Донбассе в одну группу также не попадут представители Украины и России.

Когда состоятся матчи группового этапа ЛЧ

Уже определены базовые даты этого раунда. Первый тур состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.