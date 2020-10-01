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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и награды игрокам года от УЕФА. Все результаты
Динамо и Шахтер получат соперников
В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Начало церемонии запланировано на 18:00 по Киеву. Участие в турнире продолжают два представителя Украины. "Шахтер" как чемпион получил место автоматически, а "Динамо" прошло квалификацию, преодолев нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов - Четверг, 1 октября 2020, начало - 18:00
18:10 Честь вытаскивать шары возложена на Дидье Дрогба и Флорана Малуду.
18:20 Итак, церемония началась. Напомним, что параллельно УЕФА называет главных героев прошлого сезона. Приз лучшему голкиперу
18:30 Первая корзина уже распределены - "Бавария" в группе А, ПСЖ в - Н. Где будут "Динамо" и "Шахтер"?
18:40 Теперь очередь лучшего защитника Европы сезона 2019/20. Им
18:50 Вытянули вторую корзину. Первого соперника узнал "Шахтёр": команду Луиша Каштру ожидает выезд в Мадрид.
18:55 Приз лучшему полузащитнику сезона по версии УЕФА
19:05 Третья корзина узнала свои группы. "Шахтёру" и "Реалу" из неё достался миланский "Интер". В компанию к "Юве" и "Барселоне" попадает "Динамо"!
19:08
19:20 Из четвёртой корзины "Шахтёру" достался Гладбах, а "Динамо" - внимание - "Ференцварош"! Сергей Ребров привезёт чемпиона Венгрии в Киев!
19:25 Ханс-Дитер Флик - лучший тренер мужских команд в прошлом сезоне по версии УЕФА. Четвёртый индивидуальный приз года будет у победителя ЛЧ 2020.
19:34 Роберт Левандовский - лучший игрок сезона по версии УЕФА!
19:35 Это последняя награда вечера от европейского футбольного союза. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. До встречи!
Результаты жеребьевки
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
|Бавария
Атлетико
Зальцбург
Локомотив
|Реал
Шахтёр
Интер Милан
Боруссия М
|Порту
Ман Сити
Олимпиакос
Марсель
|Ливерпуль
Аякс
Аталанта
Мидтьюланн
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|Севилья
Челси
Краснодар
Ренн
|Зенит
Боруссия Д
Лацио
Брюгге
|Ювентус
Барселона
Динамо Киев
Ференцварош
|ПСЖ
Ман Юнайтед
РБ Лейпциг
Истанбул
Кто сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов
Традиционно все 32 команды, которые сыграют на групповом этапе, накануне были разделены на корзины согласно рейтингу клубов и ассоциаций. "Шахтер" попал во вторую, "Динамо" будет в третьей.
Добавим, что Испания, Англия, Италия и Германия делегировали по четыре клуба, Франция представлена тремя, столько же будет российских клубов. Две команды делегирует Украина. От Португалии, Нидерландов, Турции, Бельгии, Австрии, Греции, Дании и Венгрии будет по одному клубу.
Состав корзин
|Корзина №4
|Локомотив
Марсель
Брюгге
Мидтьюланн
Боруссия М
Истанбул Б
Ренн
Ференцварош
Как будет происходить процедура жеребьевки
Из каждой корзины в одну группу попадет по одной команде. Таким образом будет сформирован восемь групп. В одном квартете не может быть представителей одной страны. То есть "Динамо" и "Шахтер" на данном этапе не пересекутся. Из-за оккупации Крыма и развязанной войны на Донбассе в одну группу также не попадут представители Украины и России.
Когда состоятся матчи группового этапа ЛЧ
Уже определены базовые даты этого раунда. Первый тур состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.