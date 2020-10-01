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Кевин де Брюйне - лучший полузащитник сезона по версии УЕФА

Лига Чемпионов
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Не все награды достались "Баварии"

Кевин де Брюйне - лучший полузащитник сезона по версии УЕФА
UA-Футбол
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В данный момент проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.

Лучшим полузащитником стал Кевин де Брюйне, который защищает цвета "Ман Сити". Выбор достаточно неожиданный, так как бельгиец стал лишь вторым в АПЛ, а в ЛЧ "горожане" проиграли в 1/4 "Лиону".

Отметим, что наш сайт проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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