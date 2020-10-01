Кевин де Брюйне - лучший полузащитник сезона по версии УЕФА

В данный момент проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.

Лучшим полузащитником стал Кевин де Брюйне, который защищает цвета "Ман Сити". Выбор достаточно неожиданный, так как бельгиец стал лишь вторым в АПЛ, а в ЛЧ "горожане" проиграли в 1/4 "Лиону".