Лига Чемпионов
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Кевин де Брюйне - лучший полузащитник сезона по версии УЕФА
Не все награды достались "Баварии"
В данный момент проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.
Лучшим полузащитником стал Кевин де Брюйне, который защищает цвета "Ман Сити". Выбор достаточно неожиданный, так как бельгиец стал лишь вторым в АПЛ, а в ЛЧ "горожане" проиграли в 1/4 "Лиону".
Immense. @DeBruyneKev ????????????#UCLdraw pic.twitter.com/QofT90a172— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
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