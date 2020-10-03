Воробей: Не думаю, что Шахтер попал в группу смерти

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

"Я бы не сказал, что Шахтер в "группе смерти", но там два явных лидера. Это однозначно. Реал и Интер - это команды, которые на данный момент находятся в оптимальной форме, поэтому будет очень сложно команде Шахтер. От этого никуда не деться. Это два явных лидера. Пожалуй, самые важные игры будут с Боруссией", - сказал Воробей в эфире ТК "Футбол".