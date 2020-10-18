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Официально: Все игроки Шахтера получили отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с Реалом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Все футболисты и персонал клуба здоровы

Официально: Все игроки Шахтера получили отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с Реалом
Новина українською

Официальный твиттер донецкого "Шахтера" сообщает, что футболисты и персонал клуба сдали тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом".

Все игроки и работники "горняков" получили отрицательные тесты на COVID-19. Также негативные результаты получили 9 футболистов, у которых коронавирус был выявлен 8-го октября.

Таким образом, "Шахтер" в полном составе может принять участие в ближайшем матче главного еврокубка в Мадриде.

Напомним, 21-го октября мадридский "Реал" примет донецкий "Шахтер" в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Начало встречи - 19:55.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) коронавирус
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
18.10.2020 в 22:39
Интересно, где они тесты сдают?
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.10.2020 в 22:44
У Пальчевского в медилабсе)))
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