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Официально: Все игроки Шахтера получили отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с Реалом
Все футболисты и персонал клуба здоровы
Официальный твиттер донецкого "Шахтера" сообщает, что футболисты и персонал клуба сдали тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом".
Все игроки и работники "горняков" получили отрицательные тесты на COVID-19. Также негативные результаты получили 9 футболистов, у которых коронавирус был выявлен 8-го октября.
Таким образом, "Шахтер" в полном составе может принять участие в ближайшем матче главного еврокубка в Мадриде.
Напомним, 21-го октября мадридский "Реал" примет донецкий "Шахтер" в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Начало встречи - 19:55.
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