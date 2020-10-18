Официально: Все игроки Шахтера получили отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с Реалом

Официальный твиттер донецкого "Шахтера" сообщает, что футболисты и персонал клуба сдали тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом".

Все игроки и работники "горняков" получили отрицательные тесты на COVID-19. Также негативные результаты получили 9 футболистов, у которых коронавирус был выявлен 8-го октября.

Таким образом, "Шахтер" в полном составе может принять участие в ближайшем матче главного еврокубка в Мадриде.

Напомним, 21-го октября мадридский "Реал" примет донецкий "Шахтер" в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Начало встречи - 19:55.