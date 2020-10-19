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Матч Динамо - Ювентус может пройти без зрителей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Все решится в ближайшие часы

Матч Динамо - Ювентус может пройти без зрителей
Новина українською

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и туринским "Ювентусом", который должен состояться во вторник, 20-го октября, на киевском НСК "Олимпийский", может пройти без зрителей.

"Не будем нагнетать, но. Возможно, эта информация пока еще сырая. Сейчас в Кабмине экстренно решается вопрос о возможности проведения завтрашнего матча без зрителей. Инициативу проявили Минздрав и МВД. Причина — эпидемиологическая ситуация. Возможно, в ближайшие часы все прояснится", - пишет канал "Динамо Киев Inside".

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Напомним, ранее Кабмин запретил посещение зрителями стадионов на матчах Чемпионата Украины, однако сделал исключение для международных поединков при условии частичной заполняемости трибун.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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