Стал известен главный судья встречи между "Динамо" и "Ювентусом" в первом туре группового этапа ЛЧ.

Обслуживать встречу будет Овидиу Хацеган из Румынии.

Помогать Хацегану будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый арбитр – Себастьян Колцеску. За VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет соотечественник Харм Осмерс.

Игра Динамо – Ювентус состоится 20 октября.

Хацеган ранее обслуживал встречи киевлян против "Гента" (2:1), "Наполи" (0:0) и Сток Сити в Лиге Европы (1:1).