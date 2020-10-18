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Матч Динамо – Ювентус обслужит румынская бригада арбитров
Игра состоится уже во вторник
Стал известен главный судья встречи между "Динамо" и "Ювентусом" в первом туре группового этапа ЛЧ.
Обслуживать встречу будет Овидиу Хацеган из Румынии.
Помогать Хацегану будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый арбитр – Себастьян Колцеску. За VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет соотечественник Харм Осмерс.
Игра Динамо – Ювентус состоится 20 октября.
Хацеган ранее обслуживал встречи киевлян против "Гента" (2:1), "Наполи" (0:0) и Сток Сити в Лиге Европы (1:1).
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