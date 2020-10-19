Реал и Шахтер рассудят сербы

УЕФА назначила бригаду арбитров на матч 1-го тура Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер".

Поединок обслужит сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Его ассистентами станут Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвертым арбитром - Новак Симович.

За работу системы ВАР будет отвечать поляк Шимон Марчиняк.

Стоит отметить, что Йованович ранее не пересекался ни с "Реалом", ни с "Шахтером". Более того, серб в не работал на матчах украинских команд.

Напомним, что поединок состоится в среду 21 октября и начнется в 19:55.