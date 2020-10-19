  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал и Шахтер рассудят сербы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал и Шахтер рассудят сербы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Судейские назначения на матч Реал - Шахтер

Реал и Шахтер рассудят сербы
Новина українською

УЕФА назначила бригаду арбитров на матч 1-го тура Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер".

Поединок обслужит сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Его ассистентами станут Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвертым арбитром - Новак Симович.

За работу системы ВАР будет отвечать поляк Шимон Марчиняк.

Стоит отметить, что Йованович ранее не пересекался ни с "Реалом", ни с "Шахтером". Более того, серб в не работал на матчах украинских команд.

Напомним, что поединок состоится в среду 21 октября и начнется в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...