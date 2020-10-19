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Реал и Шахтер рассудят сербы
Судейские назначения на матч Реал - Шахтер
УЕФА назначила бригаду арбитров на матч 1-го тура
Поединок обслужит сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Его ассистентами станут Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвертым арбитром - Новак Симович.
За работу системы ВАР будет отвечать поляк Шимон Марчиняк.
Стоит отметить, что Йованович ранее не пересекался ни с "Реалом", ни с "Шахтером". Более того, серб в не работал на матчах украинских команд.
Напомним, что поединок состоится в среду 21 октября и начнется в 19:55.
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