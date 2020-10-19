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Каштру: Сегодня быть тренером – это просто кошмар

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Планы летят в тартарары

Каштру: Сегодня быть тренером – это просто кошмар
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем Лиги чемпионом с "Реалом" рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться тренерам европейских команд.

- Сегодня быть тренером – это просто кошмар. С учетом этой пандемии, плотного календаря, очень много игроков выбывает.

У нас выбыло 10 игроков, и до вчерашнего дня я не знал, смогут ли они сыграть в Мадриде. Но эта проблема, которая коснулась сейчас "Шахтер", может завтра случиться с любой другой командой.

Сейчас вы можете изучать соперника, строить планы, а у вас или него через день могут вылететь 5 человек основы и все в корне поменяется. Конечно, вы работаете над играми и составляете план, но теперь планы рушатся очень легко.

- Вы жаловались на календарь.

– Об этом на днях говорил и Зидан. Мы в режиме нон-стоп. Теперь у нас три недели подряд матчи чемпионата и ЛЧ. Потом футболисты отправятся в сборные на три международные матча. Не два, а три. А потом снова три недели матчей чемпионата и ЛЧ.

Все это будет без выходных. У футболистов почти не было отпуска, предсезонка прошла так себе. Посмотрите на счета. "Ливерпуль" пропустил 7 голов, "МЮ" – 6, "Ман Сити" – 5. В Германии "Бавария" проиграла, в последнем туре уступили "Барса" и "Реал". Гранды страдают от всего этого безумия.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Луиш Каштру
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Одинзавсех (Харьков)
19.10.2020 в 21:17
Тренером работать, конечно тяжело. Попробуйте поработать в нашей стране архитектором, например, строителем или (особенно) врачом или фермером..
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0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
19.10.2020 в 21:35
Я тебе розчарую, але робота тренера важча, ніж робота будівельника, бо вона містить більше обов'язків, а відтак і відповідальности.
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0
0


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