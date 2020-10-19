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Каштру: Сегодня быть тренером – это просто кошмар
Планы летят в тартарары
Главный тренер "
- Сегодня быть тренером – это просто кошмар. С учетом этой пандемии, плотного календаря, очень много игроков выбывает.
У нас выбыло 10 игроков, и до вчерашнего дня я не знал, смогут ли они сыграть в Мадриде. Но эта проблема, которая коснулась сейчас "Шахтер", может завтра случиться с любой другой командой.
Сейчас вы можете изучать соперника, строить планы, а у вас или него через день могут вылететь 5 человек основы и все в корне поменяется. Конечно, вы работаете над играми и составляете план, но теперь планы рушатся очень легко.
- Вы жаловались на календарь.
– Об этом на днях говорил и Зидан. Мы в режиме нон-стоп. Теперь у нас три недели подряд матчи чемпионата и ЛЧ. Потом футболисты отправятся в сборные на три международные матча. Не два, а три. А потом снова три недели матчей чемпионата и ЛЧ.
Все это будет без выходных. У футболистов почти не было отпуска, предсезонка прошла так себе. Посмотрите на счета. "Ливерпуль" пропустил 7 голов, "МЮ" – 6, "Ман Сити" – 5. В Германии "Бавария" проиграла, в последнем туре уступили "Барса" и "Реал". Гранды страдают от всего этого безумия.
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