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Цыганков: Будем отдаваться на поле ради каждого болельщика, который придет

Лига Чемпионов
(2 голосов)

На стадион

Цыганков: Будем отдаваться на поле ради каждого болельщика, который придет
Новина українською

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о настроении перед матчем 1-го тура ЛЧ против Ювентуса.

- С каким настроением готовитесь к встрече ЛЧ с Ювентусом после ярких матчей за сборную?

- Настроение отличное и боевое, после игр сборной прекрасно понимаем уровень лучших команд Европы и топ-игроков, против которых предстоит сыграть в этом турнире.

- Ваши гола сборным Франции и Испании добавили уверенности в собственных силах перед стартом в Лиге чемпионов?

- Голы нападающим и атакующим игрокам всегда придают уверенности, но я знаю свои возможности независимо от того, забиваю я или нет. Продолжаю усердно работать и всегда верю в себя.

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- Чего ожидаете от матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против сильнейших команд Европы?

- "Динамо" три года до этого не играл в самом престижном клубном европейском турнире. Уверен, весь тренерский штаб, игроки и наши болельщики с нетерпением ждут этих матчей.

- В составе сборной Украины вы сыграли против Франции, Германии и Испании, в составе «Динамо» проведете матч против «Ювентуса» и «Барселоны». Чем для вас является матче такого уровня?

- Все мы стремимся играть на самом высоком уровне против лучших команд и футболистов. Это помогает расти и развиваться.

- Чего ожидаете от предстоящей игры с «Ювентусом»? Какое впечатление у вас сложилось об этой команде? Против кого из состава соперника будет интересно сыграть?

- Жду нелегкой, но одновременно захватывающей игры. Все мы живем ради таких матчей, чтобы насладиться этим моментом и в то же время показать, на что мы способны. Знаем, что Ювентус - одна из лучших команд мира, где играют лучшие футболисты во главе с Криштиану Роналду. Но мы сделаем все возможное, чтобы добиться положительного для нас результата.

- Матч пройдет со зрителями. Это добавляет оптимизма?

- Мы все соскучились по нашим болельщикам, они - наша поддержка, и мы играем для них. В сложившейся ситуации с коронавируса понимаем, что не стоит ждать полный стадион, но будем играть и отдаваться на поле ради каждого болельщика, который придет нас поддержать.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Динамо

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Комментарии (4)
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Serg57 (Винница)
20.10.2020 в 16:24
Слова Цыганкова: Динамо три года до этого не играл в самом престижном клубном европейском турнире.То есть последний раз Динамо выступало в ЛЧ в сезоне 2016-2017? Та вроде раньше.
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+1
0
Serg57 (Винница)
20.10.2020 в 16:32
в группе с Наполи, Бенфика, Бешикташ - беру свои слова назад.
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+1
0
Po4eson (Одесса)
20.10.2020 в 16:22
Вообще то, Витя, вы - мужики, поэтому нужно не отдаваться, а брать. Возьмите пожалуйста Ювентус нам на радость
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.10.2020 в 15:25
ультрасы придут и помогут команде чем могут: файерами, петардами, сидушками и т.п.
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