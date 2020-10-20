  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Трубин: Сравнение с Куртуа меня не обижает. Если кому-то нравится – пускай называют
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин: Сравнение с Куртуа меня не обижает. Если кому-то нравится – пускай называют

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голкипер горняков завтра может дебютировать в ЛЧ

Трубин: Сравнение с Куртуа меня не обижает. Если кому-то нравится – пускай называют
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции, где рассказал о матче 1-го тура группового этапа ЛЧ против "Реала".

– Что чувствует 19-летний парень, который завтра может дебютировать в ЛЧ в матче с "Реалом"?

– Это турнир, в котором хочет выступить каждый юноша, который мечтает играть в футбол. Поэтому только положительные эмоции, очень серьезно готовимся к матчу.

– Тайсон как-то сравнил тебя с Куртуа? Это сравнение тебя обижает или льстит? Он – не твой кумир?

– Он это сделал более в шуточной форме. Меня это никак не обижает. Если кому-то нравится – пускай называют. У меня с этим все хорошо. Не могу сказать, что у меня есть кумир, просто нравится игра некоторых голкиперов в Европе.

– Перед жеребьевкой ЛЧ ты сказал, что хочешь сыграть с "Реалом". Почему?

– Потому что это очень сильная команда, которая не раз выиграла Лигу чемпионов. В детстве я болел за "Реал", поэтому хотелось сыграть именно с ними.

– Ты наверняка мечтал сыграть на "Сантьяго Бернабеу". Сильно жалеешь, что матч пройдет на "Эстадио Альфредо Ди Стефано"?

– Конечно, хотелось бы сыграть на "Сантьяго Бернабеу", с болельщиками. Хочется, чтобы ситуация нормализовалась, но в связи с этим вирусом надо принимать ситуацию. Имеем то, что имеем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
20.10.2020 в 22:10
пока что дно голкипер,хотя может и лучше и пойдет в другую сторону,а не Как Коваль с МЗ
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...