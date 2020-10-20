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Трубин: Сравнение с Куртуа меня не обижает. Если кому-то нравится – пускай называют
Голкипер горняков завтра может дебютировать в ЛЧ
Голкипер "
– Что чувствует 19-летний парень, который завтра может дебютировать в ЛЧ в матче с "Реалом"?
– Это турнир, в котором хочет выступить каждый юноша, который мечтает играть в футбол. Поэтому только положительные эмоции, очень серьезно готовимся к матчу.
– Тайсон как-то сравнил тебя с Куртуа? Это сравнение тебя обижает или льстит? Он – не твой кумир?
– Он это сделал более в шуточной форме. Меня это никак не обижает. Если кому-то нравится – пускай называют. У меня с этим все хорошо. Не могу сказать, что у меня есть кумир, просто нравится игра некоторых голкиперов в Европе.
– Перед жеребьевкой ЛЧ ты сказал, что хочешь сыграть с "Реалом". Почему?
– Потому что это очень сильная команда, которая не раз выиграла Лигу чемпионов. В детстве я болел за "Реал", поэтому хотелось сыграть именно с ними.
– Ты наверняка мечтал сыграть на "Сантьяго Бернабеу". Сильно жалеешь, что матч пройдет на "Эстадио Альфредо Ди Стефано"?
– Конечно, хотелось бы сыграть на "Сантьяго Бернабеу", с болельщиками. Хочется, чтобы ситуация нормализовалась, но в связи с этим вирусом надо принимать ситуацию. Имеем то, что имеем.
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