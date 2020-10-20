Трубин: Сравнение с Куртуа меня не обижает. Если кому-то нравится – пускай называют

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции, где рассказал о матче 1-го тура группового этапа ЛЧ против "Реала".

– Что чувствует 19-летний парень, который завтра может дебютировать в ЛЧ в матче с "Реалом"?

– Это турнир, в котором хочет выступить каждый юноша, который мечтает играть в футбол. Поэтому только положительные эмоции, очень серьезно готовимся к матчу.

– Тайсон как-то сравнил тебя с Куртуа? Это сравнение тебя обижает или льстит? Он – не твой кумир?

– Он это сделал более в шуточной форме. Меня это никак не обижает. Если кому-то нравится – пускай называют. У меня с этим все хорошо. Не могу сказать, что у меня есть кумир, просто нравится игра некоторых голкиперов в Европе.

– Перед жеребьевкой ЛЧ ты сказал, что хочешь сыграть с "Реалом". Почему?

– Потому что это очень сильная команда, которая не раз выиграла Лигу чемпионов. В детстве я болел за "Реал", поэтому хотелось сыграть именно с ними.

– Ты наверняка мечтал сыграть на "Сантьяго Бернабеу". Сильно жалеешь, что матч пройдет на "Эстадио Альфредо Ди Стефано"?

– Конечно, хотелось бы сыграть на "Сантьяго Бернабеу", с болельщиками. Хочется, чтобы ситуация нормализовалась, но в связи с этим вирусом надо принимать ситуацию. Имеем то, что имеем.