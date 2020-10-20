Лацио - Боруссия Дортмунд 3:1. Яркое возвращение орлов в Лигу чемпионов

“Боруссия” Дортмунд остается одной из самых непредсказуемых команд Европы. Совершенно невозможно предугадать, продемонстрирует ли в каком-то из матчей команда Люсьена Фавра свой искристый, задорный, изобретательный футбол или же с ней случится тотальный “блэкаут”.

Сегодня произошло второе, особенно в первом тайме. “Боруссия” просто растворилась на поле “Олимпико”. Сонливость, неуклюжесть в защите, импотентность в атаке. “Лацио”, крайне заряженному энергией и мотивацией после поражения в чемпионате “Сампдории” 0:3, это только и нужно было. Уже на шестой минуте хозяева вышли вперед. Менье отдал неудачный пас Беллингему на правом фланге у своих ворот, Лейва одним касанием сделал перехват и пас, а получивший мяч Корреа тонкой элегантной передачей на Иммобиле разрезал всю оборону BVB. Обладатель Золотой бутсы опередил Дилэйни и поразил ворота своего бывшего клуба.

После быстрого забитого гола “Лацио” мог полностью мог сосредоточиться на контратаках, своем излюбленном оружии. Корреа и Иммобиле раз через раз оказывались за спинами защитников “Боруссии”, но второй гол был забит после углового. Луис Альберто выполнил подачу в центр вратарской, Луис Фелипе выиграл борьбу в воздухе и пробил в ворота, но мяч в итоге был засчитан как автогол вратаря “Боруссии” Хитца.

А что же Дортмунд? Гости уступали “Лацио” в интенсивности, скорости и движении. Центрбеки “орлов” Патрик, Ачерби и Луис Фелипе были безупречны, и в первом тайме у “Боруссии” был только один неплохой момент, когда Менье пробил мимо с одиннадцати метров.

После перерыва “Лацио” сел глубже, а Люсьен Фавр попытался разнообразить игру своей команды в атаке, выпустив на поле Джованни Рейну. BVB стал поджимать “Лацио” к воротам Стракоши и в итоге добился своего. Рейна выполнил прострел с фланга, и Холанд мощнейшим ударом вколотил мяч в сетку.

Однако интрига в матче сохранялась всего пять минут. Сработала замена Симоне Индзаги. Луис Альберто гениально пасом перебросил половину игроков “Боруссии” и бросил Иммобиле в прорыв по левому флангу – Чиро получил время и пространство, и выполнил точный пас на дальнюю штангу на 28-летнего дебютанта Лиги чемпионов Акпа-Акпро, игравшего в прошлом сезоне в “Салернитане”.

3:1! “Лацио” провел очень впечатляющий матч, сыграв сильно и зрело, как будто и не отсутствовал в групповом раунде Лиге чемпионов 13 лет. “Боруссия” ментально и физически была к игре не готова.

Лига чемпионов, группа F, первый тур

“Лацио” Рим – “Боруссия” Дортмунд 3:1

Голы: Иммобиле 6, Хитц 23 (авт.), Акпа-Акпро 76 – Холанд 71

“Лацио”: Стракоша – Патрик, Луис Фелипе (Худт 51), Ачерби – Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро 67), Лукас Лейва, Луис Альберто (Пароло 80), Фарес – Корреа (Муриджи 67), Иммобиле (Кайседо 81)

“Боруссия”: Хитц – Дилэйни, Хуммельс, Пищек (Брандт 65) – Геррейру, Витцель, Беллингем (Рейна 46), Менье – Ройс (Рейньер 78), Санчо – Холанд

Предупреждения: Луис Альберто 42, Стракоша 84 – Дилэйни 62