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Судаков: Если Реал не вскроет фланги Шахтера – все будет хорошо
Матч уже совсем скоро
18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда
"Эмоции отличные, настрой положительный. Сейчас все спокойно, все нормально. Может, уже ближе к матчу буду переживать.
В Лиге чемпионов все команды сильные, неважно, кто это будет. Будет очень тяжело, но надо брать очки какие-то.
Это возможность проявить себя не только в чемпионате Украины, но и на таком уровне в ЛЧ, где на тебя смотрит весь мир.
Смотрел матч с "Кадисом", они давали только подавать, все выбивали. Остановить "Реал" можно за счет компактной обороны, если не вскроют фланги – все будет хорошо", – сказал Судаков.
Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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