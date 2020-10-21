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Судаков: Если Реал не вскроет фланги Шахтера – все будет хорошо

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Матч уже совсем скоро

Судаков: Если Реал не вскроет фланги Шахтера – все будет хорошо
Новина українською

18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Реала".

"Эмоции отличные, настрой положительный. Сейчас все спокойно, все нормально. Может, уже ближе к матчу буду переживать.

В Лиге чемпионов все команды сильные, неважно, кто это будет. Будет очень тяжело, но надо брать очки какие-то.

Это возможность проявить себя не только в чемпионате Украины, но и на таком уровне в ЛЧ, где на тебя смотрит весь мир.

Смотрел матч с "Кадисом", они давали только подавать, все выбивали. Остановить "Реал" можно за счет компактной обороны, если не вскроют фланги – все будет хорошо", – сказал Судаков.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Георгий Судаков
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
21.10.2020 в 19:26
Судак ты белоглазый.
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.10.2020 в 19:08
Из разряда "если Шахтер не проиграет, то всё будет хорошо".
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