Судаков: Если Реал не вскроет фланги Шахтера – все будет хорошо

18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Реала".

"Эмоции отличные, настрой положительный. Сейчас все спокойно, все нормально. Может, уже ближе к матчу буду переживать.

В Лиге чемпионов все команды сильные, неважно, кто это будет. Будет очень тяжело, но надо брать очки какие-то.

Это возможность проявить себя не только в чемпионате Украины, но и на таком уровне в ЛЧ, где на тебя смотрит весь мир.

Смотрел матч с "Кадисом", они давали только подавать, все выбивали. Остановить "Реал" можно за счет компактной обороны, если не вскроют фланги – все будет хорошо", – сказал Судаков.