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Три игрока не помогут Ливерпулю в матче Лиги Чемпионов
Травмы преследуют чемпиона Англии
Уже завтра английский "Ливерпуль" проведет матч второго тура против Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланна".
Сразу трое не помогут "красным" в этой встрече - Тьяго Алькантара, Жоэль Матип и Наби Кейта. Каждый из них травмирован и пропускал последние матчи.
Liverpool will be without Joel Matip, Naby Keita and Thiago Alcantara for Tuesday's visit from FC Midtjylland in the Champions League. #awlfc [liverpool echo] pic.twitter.com/nub0LMAE11— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 26, 2020
Напомним, что в первом туре команда Клоппа обыграла "Аякс", а датчане проиграли "Аталанте".
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