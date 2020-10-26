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Три игрока не помогут Ливерпулю в матче Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Травмы преследуют чемпиона Англии

Три игрока не помогут Ливерпулю в матче Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Уже завтра английский "Ливерпуль" проведет матч второго тура против Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланна".

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Сразу трое не помогут "красным" в этой встрече - Тьяго Алькантара, Жоэль Матип и Наби Кейта. Каждый из них травмирован и пропускал последние матчи.

Напомним, что в первом туре команда Клоппа обыграла "Аякс", а датчане проиграли "Аталанте".

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В статье: Ливерпуль Тьяго Алькантара Жоэль Матип Мидтьюлланн (Хернинг) Наби Кейта
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
26.10.2020 в 20:29
Особенно знатный помощник- Кейта..Если мяч у него или Адриана-все очень валидольно и непредсказуемо, помимо воли ждешь беды...
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