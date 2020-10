Три игрока не помогут Ливерпулю в матче Лиги Чемпионов

Уже завтра английский "Ливерпуль" проведет матч второго тура против Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланна".

Сразу трое не помогут "красным" в этой встрече - Тьяго Алькантара, Жоэль Матип и Наби Кейта. Каждый из них травмирован и пропускал последние матчи.

Liverpool will be without Joel Matip, Naby Keita and Thiago Alcantara for Tuesday's visit from FC Midtjylland in the Champions League. #awlfc [liverpool echo] pic.twitter.com/nub0LMAE11