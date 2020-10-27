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Лаутаро Мартинес: Думаю, Шахтёр будет обороняться большими силами

Лига Чемпионов
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Форвард Интера говорит, что нужно опасаться контратак горняков

Лаутаро Мартинес: Думаю, Шахтёр будет обороняться большими силами
Новина українською

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Мы знаем, что "Шахтёр" - сильная команда. Понимаем, что они выиграли первый матч в группе. Однако мы приехали сюда за тремя очками, это наша задача.

Думаю, что "Шахтёр" будет обороняться большими силами. Мы знаем, что их игроки хорошо действуют с мячом, поэтому нужно опасаться их контратак", - сказал Мартинес.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
ТК Футбол

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