Лаутаро Мартинес: Думаю, Шахтёр будет обороняться большими силами

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Мы знаем, что "Шахтёр" - сильная команда. Понимаем, что они выиграли первый матч в группе. Однако мы приехали сюда за тремя очками, это наша задача.

Думаю, что "Шахтёр" будет обороняться большими силами. Мы знаем, что их игроки хорошо действуют с мячом, поэтому нужно опасаться их контратак", - сказал Мартинес.