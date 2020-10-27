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Боруссия Менхенгладбах - Реал 2:2. Мадрид вытащил себя за волосы из болота

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал смог отыграться в конце матча благодаря голам Бензема и Каземиро

Боруссия Менхенгладбах - Реал 2:2. Мадрид вытащил себя за волосы из болота
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Реал” Мадрид остается “Реал” Мадридом. На прошлой неделе команда Зидана едва не отыгралась с 0:3 в матче против “Шахтера”, но сегодня “Ремонтада” против “Боруссии” удалась. Немецкая команда провела практически великолепный матч, выигрывала 2:0, но в самом конце игры все же прижалась к своим воротам. Мадрид этого не прощает. Старая гвардия “Реала” в виде Модрича, Рамоса и Каземиро беспощадно смогла выжать два гола из полумоментов и испортить Гладбаху праздник.

Победа в “Эль Класико” придала “Реалу” уверенность. В первом получасе игры с “Боруссией” мадридцы по-барски перекатывали мяч на половине поля соперника и испытывали его терпение. Были и полуголевые эпизоды. Неплохо пробивали Бензема, Кроос, Асенсио, но Зоммер справлялся со своей работой. “Боруссия” выжидала, но время от времени включала свой прессинг. И именно Гладбах подловил соперника на ошибке, а не наоборот. Кроос отдал неточную передачу на Рамоса, и Хофманн - Плеа - Тюрам разыграли блестящую контратаку, которая завершилась голом Тюрама с его неосновной ноги. Это был первый удар “Боруссии” в матче. Первый удар – первый гол.

“Реал” был поражен и до конца тайма и не смог ответить каким-нибудь моментом. 1:0, перерыв.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но “Реал” уже действовал без привычной уверенности и концентрации. Это привело ко второму голу в ворота Куртуа. Варан и Рамос слишком увлеклись прессингом на половине поля сопернику, и “Боруссия” снова грамотно вышла в атаку. В этот раз мяч оказался на фланге, Лаймер выполнил прострел, удар Плеа отбил Куртуа, но на добивании был тот же Тюрам. Гола не было б, если бы Менди выдержал линию офсайда, но фланговый бек “Реала” проспал эпизод.

После 2:0 “Боруссия” была ближе к третьему голу, чем “Реал” к первому. Плеа не реализовал выход один на один, а Штиндль с острого угла ударил рядом со штангой.

Чтобы спасти игру, Зидан выпустил на поле Азара, Родриго и Модрича. Сработала только одна замена, но этого было достаточно, чтобы спасти ничью. В первом голе Модрич отдал предпредголевой пас на Вальверде в свободную зону на правом фланге, уругваец навесил, Каземиро вынес мяч с линии, а Бензема, выполнив акробатический трюк, поразил Зоммера. Второй гол – навес Модрича в штрафную, Рамос выиграл борьбу и сделал скидку на Каземиро – 2:2.

“Реал” избежал поражения, но впереди у него два матча с миланским “Интером”. “Боруссия” уже во второй игре подряд упускает победу на последних минутах. Возможно, это нехватка опыта. Пока “Шахтер” остается единственной командой, которая побеждала в группе B.

Боруссия Менхенгладбах - Реал 2:2. Мадрид вытащил себя за волосы из болота - изображение 1

Лига чемпионов. Группа B, второй тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Реал” Мадрид 2:2

Голы: Тюрам 33, Тюрам 58 – Бензема 87, Каземиро 90+3

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль (Вольф 79), Тюрам (Херрманн 71) – Плеа (Эмболо 79)

“Реал”: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Васкес – Кроос (Модрич 71), Каземиро, Вальверде – Винисиус (Азар 70), Бензема, Асенсио (Родриго 84)

Предупреждения: Штиндль 55, Бенсебаини 79 –Каземиро 89

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Маркус Тюрам
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Комментарии (15)
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Олег Барселоненко
28.10.2020 в 00:51
Эх, ОЧЕРЕДНОЙ обсёр белых крыс сорвался блъ... А всё из-за этих тупорылых немцев, начавших в конце матча пижонить, раскатывая мяч перед своими воротами перед носом хоть и немощного, но всё же Реала, дебилы блъ.. Игра Реала это конечно же жалкое зрелище, такого слабого и беспомощного Реала я очень давно не видел. Немцы раскатывали крыс ещё увереннее, чем Шахтёр, хоть и меньше времени владели мячом. Глядя на поле, можно было подумать, шо 10 пастухов играют в футбол между собою среди стада белых баранов, которые им немного мешают... Зато блъ белые крысы с помощью продажного судейки выиграли у хромающей на обе ноги Барсы, вот это повод для гордости, вот это радости полные штаны! Теперь после этого отскока в Мёнхенгладбахе, Зидан должен стать на колени и поцеловать Кваземиро ТУДА...
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0
0
Термит (Киев)
28.10.2020 в 00:42
В свете борьбы за 3-е место с Боруссией, хотелось победы Реала. Как-то в последнее итоговое место Мадрида не очень верится, даже после такого безобразного старта. В любом случае, сейчас победа и ничья с Гладбахом гарантирует евровесну при любых результатах других матчей. Предлагаю двигаться к этой цели. Возможно потом она будет только промежуточной.Хорошего всем дня!
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.10.2020 в 00:23
Очень хороший результат в плане перспектив Шахтёра
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2020 в 00:24
Шахтеру бы дважды хлопнуть Боруссию и проход 100%. А если с Боруссией будут качели, обозленные Интер и Реал Мадрид во втором круге могут и снести с пути.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2020 в 00:25
Хотя Интер такие же импотенты, как и Реал. С такими соперниками Шахта может с первого места выйти.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
28.10.2020 в 00:16
На случай проигрыша у меня был готов уже комментарий: "Не 2-8, но и Гладбах не Бавария! ". Уже не верил в ничью, но она случилась. Как по мне, Реалу лучше вылететь совсем, чем играть в Лиге Европы. Но это не паника, просто оценка ситуации. А ситуация такова, что можно бороться и за первое место, как это ни странно сегодня звучит.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2020 в 00:22
Да уж, для Мадрида Лига Европы - это позор. Действительно, уж лучше совсем вылететь.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2020 в 00:06
Зато Зидан выйдет и скажет что мы отыгрались, смотрите какие молодцы. Такими темпами матчи с Интером могут стать финишем. Ну хоть Кубок УЕФА выиграют. Может быть.
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+4
0
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Muxtarr (Днепр)
28.10.2020 в 00:07
У нас Бартомеу слава богу свалил, а вам еще подождть придется пока лысый физрук куда-нибудь свалит. Сочувствую.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2020 в 00:11
Да тут тоже президенту пора на выход, как и большей части состава. Одним уходом Лысого проблемы не решить.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
28.10.2020 в 00:11
Чувства, прямо скажу, очень противоречивые.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2020 в 00:05
Узнаю брата Колю, а то прям перья распушили после Барселоны. Вот оно истинное лицо нынешнего Мадрида, к сожалению. 500 навесов, бездарная оборона, импотентная атака и только на морально волевых что-то могут вытащить в концовке, и то не всегда. И это мы будем наблюдать весь год.
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 23:59
Приятный счет. Теперь у Шахтера все в своих ногах. Все решат два матча с Боруссией..
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+4
0
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Muxtarr (Днепр)
27.10.2020 в 23:57
Еле спаслись против команды из 4-й корзины. Реал такой Реал. Надеюсь Интер их укатает в спарке. Судя по тому что я сегодня видел в матче с Шахтером, это более чем вероятно. Вот прикол будет если Реал из группы не выйдет)))
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+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 23:55
мадридский характер! Шахтовская группа с каждым туром все чудесатее
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+4
-2


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