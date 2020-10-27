Боруссия Менхенгладбах - Реал 2:2. Мадрид вытащил себя за волосы из болота

“Реал” Мадрид остается “Реал” Мадридом. На прошлой неделе команда Зидана едва не отыгралась с 0:3 в матче против “Шахтера”, но сегодня “Ремонтада” против “Боруссии” удалась. Немецкая команда провела практически великолепный матч, выигрывала 2:0, но в самом конце игры все же прижалась к своим воротам. Мадрид этого не прощает. Старая гвардия “Реала” в виде Модрича, Рамоса и Каземиро беспощадно смогла выжать два гола из полумоментов и испортить Гладбаху праздник.

Победа в “Эль Класико” придала “Реалу” уверенность. В первом получасе игры с “Боруссией” мадридцы по-барски перекатывали мяч на половине поля соперника и испытывали его терпение. Были и полуголевые эпизоды. Неплохо пробивали Бензема, Кроос, Асенсио, но Зоммер справлялся со своей работой. “Боруссия” выжидала, но время от времени включала свой прессинг. И именно Гладбах подловил соперника на ошибке, а не наоборот. Кроос отдал неточную передачу на Рамоса, и Хофманн - Плеа - Тюрам разыграли блестящую контратаку, которая завершилась голом Тюрама с его неосновной ноги. Это был первый удар “Боруссии” в матче. Первый удар – первый гол.

“Реал” был поражен и до конца тайма и не смог ответить каким-нибудь моментом. 1:0, перерыв.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но “Реал” уже действовал без привычной уверенности и концентрации. Это привело ко второму голу в ворота Куртуа. Варан и Рамос слишком увлеклись прессингом на половине поля сопернику, и “Боруссия” снова грамотно вышла в атаку. В этот раз мяч оказался на фланге, Лаймер выполнил прострел, удар Плеа отбил Куртуа, но на добивании был тот же Тюрам. Гола не было б, если бы Менди выдержал линию офсайда, но фланговый бек “Реала” проспал эпизод.

После 2:0 “Боруссия” была ближе к третьему голу, чем “Реал” к первому. Плеа не реализовал выход один на один, а Штиндль с острого угла ударил рядом со штангой.

Чтобы спасти игру, Зидан выпустил на поле Азара, Родриго и Модрича. Сработала только одна замена, но этого было достаточно, чтобы спасти ничью. В первом голе Модрич отдал предпредголевой пас на Вальверде в свободную зону на правом фланге, уругваец навесил, Каземиро вынес мяч с линии, а Бензема, выполнив акробатический трюк, поразил Зоммера. Второй гол – навес Модрича в штрафную, Рамос выиграл борьбу и сделал скидку на Каземиро – 2:2.

“Реал” избежал поражения, но впереди у него два матча с миланским “Интером”. “Боруссия” уже во второй игре подряд упускает победу на последних минутах. Возможно, это нехватка опыта. Пока “Шахтер” остается единственной командой, которая побеждала в группе B.

Лига чемпионов. Группа B, второй тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Реал” Мадрид 2:2

Голы: Тюрам 33, Тюрам 58 – Бензема 87, Каземиро 90+3

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль (Вольф 79), Тюрам (Херрманн 71) – Плеа (Эмболо 79)

“Реал”: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Васкес – Кроос (Модрич 71), Каземиро, Вальверде – Винисиус (Азар 70), Бензема, Асенсио (Родриго 84)

Предупреждения: Штиндль 55, Бенсебаини 79 –Каземиро 89