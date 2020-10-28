Луиш Каштру прокомментировал вынужденную замену Дентиньо на Тайсона

Главный тренер украинских " горняков " Луиш Каштру высказался о вынужденной замене в первом тайме 2 тура группового этапа Лиги чемпионов - поединке с итальянским "Интером" (0:0).

Из-за повреждения нападающего Дентиньо пришлось заменить на полузащитника Тайсона.

Конечно, Тайсон не привык играть на этой позиции. Он выполнял свою задачу, но Дентиньо действует там спокойнее.

Мы потеряли Жуниора Мораеса и Фернандо, мало с нами тренировался и Тайсон. Такая же проблема возникла и на позиции центрального защитника, когда повреждение получил Хочолава.