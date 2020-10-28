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Луиш Каштру прокомментировал вынужденную замену Дентиньо на Тайсона
Травму получил и Хочолава
Главный тренер украинских "
Из-за повреждения нападающего Дентиньо пришлось заменить на полузащитника Тайсона.
Конечно, Тайсон не привык играть на этой позиции. Он выполнял свою задачу, но Дентиньо действует там спокойнее.
Мы потеряли Жуниора Мораеса и Фернандо, мало с нами тренировался и Тайсон. Такая же проблема возникла и на позиции центрального защитника, когда повреждение получил Хочолава.
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