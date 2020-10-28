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Луиш Каштру прокомментировал вынужденную замену Дентиньо на Тайсона

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Травму получил и Хочолава

Луиш Каштру прокомментировал вынужденную замену Дентиньо на Тайсона
Новина українською

Главный тренер украинских "горняков" Луиш Каштру высказался о вынужденной замене в первом тайме 2 тура группового этапа Лиги чемпионов - поединке с итальянским "Интером" (0:0).

Из-за повреждения нападающего Дентиньо пришлось заменить на полузащитника Тайсона.

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Конечно, Тайсон не привык играть на этой позиции. Он выполнял свою задачу, но Дентиньо действует там спокойнее.

Мы потеряли Жуниора Мораеса и Фернандо, мало с нами тренировался и Тайсон. Такая же проблема возникла и на позиции центрального защитника, когда повреждение получил Хочолава.

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В статье: Тайсон Дентиньо Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Давид Хочолава Луиш Каштру
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Источник:
УЄФА

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