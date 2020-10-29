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Гол Цыганкова в ворота Ференцвароша стал уникальным для украинского футбола

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Виктор попал в историю

Гол Цыганкова в ворота Ференцвароша стал уникальным для украинского футбола
Новина українською

Виктор Цыганков открыл счет в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Ференцварошем" и "Динамо". Вингер киевлян реализовал пенальти на 28-й минуте.

Как указывает официальный сайт "Динамо", этот гол стал 1500-м всех украинских клубов во всех еврокубковых матчах. Интересно, что второй мяч бело-синих, автором которого стал Карлос Де Пена, стал 580-м для "Динамо" в еврокубках.

Однако "Динамо", напомним, не смогло удержать преимущество и позволило "Ференцварошу" после перерыва отыграться. Матч завершился со счетом 2:2. Сейчас "Динамо" опережает венгерскую команда за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

Следующий матч команда Луческу сыграет четвертого ноября с "Барселоной" на выезде.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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AntinBandera (Leopolis)
29.10.2020 в 09:34
Та ви гоните. 1500-ий аж ніяк не може бути унікальним, адже він один із 1500. Не варто плутати поняття "знаковий" і "унікальний"
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