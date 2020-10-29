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Гол Цыганкова в ворота Ференцвароша стал уникальным для украинского футбола
Виктор попал в историю
Виктор Цыганков открыл счет в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Ференцварошем" и "Динамо". Вингер киевлян реализовал пенальти на 28-й минуте.
Как указывает официальный сайт "Динамо", этот гол стал 1500-м всех украинских клубов во всех еврокубковых матчах. Интересно, что второй мяч бело-синих, автором которого стал Карлос Де Пена, стал 580-м для "Динамо" в еврокубках.
Однако "Динамо", напомним, не смогло удержать преимущество и позволило "Ференцварошу" после перерыва отыграться. Матч завершился со счетом 2:2. Сейчас "Динамо" опережает венгерскую команда за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
Следующий матч команда Луческу сыграет четвертого ноября с "Барселоной" на выезде.
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