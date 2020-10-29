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"Ювентус, Сити, Барселона, Реал – они не лидируют в своих лигах". Тухель – о спаде европейских грандов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И травме Неймара

"Ювентус, Сити, Барселона, Реал – они не лидируют в своих лигах". Тухель – о спаде европейских грандов
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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Истанбулом" (2:0) прокомментировал злободневные темы. Цитирует немца пресс-служба УЕФА.

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"Мы знаем, что можем играть лучше, но мы должны признать, что сейчас не может этого делать. Я хочу защитить своих игроков, они выкладываются на максимум".

"Травма Неймара? Я надеюсь, это несерьезное повреждение – подождем, что даст МРТ. Речь идет о приводящей мышце".

"В Италии лидирует "Ювентус"? Нет. А в Англии лучший сейчас "Сити"? Тоже нет. Неужели в Испании "Барселона" и "Реал" в числе первых? Нет! Все они были с нами в Португалии, доигрывали Лигу чемпионов. Я предпочитаю сохранять позитив в такой ситуации".

"У нас почти не было предсезонной подготовки. Нам не хватает многих игроков. Мы отлично поработали в трансферное окно, но ситуация непростая. Мбаппе был прав, когда говорил об усталости".

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В статье: Неймар Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
UEFA

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