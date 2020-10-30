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Шахтер отбился от Интера удачей, а Динамо забыло о разнице в классе. Аудиомнение #52

Лига Чемпионов
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И пару слов об очередном максимуме "Зари" в конце

Шахтер отбился от Интера удачей, а Динамо забыло о разнице в классе. Аудиомнение #52
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединки еврокубков с участием украинских клубов – и "Шахтер", и "Динамо" заработали по одному зачетному пункту, но привкус от этих мировых разный. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Чем миланский "Интер" лучше мадридского "Реала", тренерские (?) победы Каштру, респект Трубину, везение "Шахтера" в матче с "нерадзурри" на фоне xG и перспективы "горняков" – рассуждаем по поводу состава ввиду дальнейшего продвижения по сетке турнира.

Задаем вопросы Ивану Кружляку, сочувствуем Сидорчуку, высказываем претензии Буяльскому вместо того, чтобы критиковать Бойко, а также не понимаем Супрягу – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Сергей Ребров Виталий Буяльский UA-Футбол Лига чемпионов Антонио Конте Ромелу Лукаку Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Брага Александр Зубков Ли Нгуен Виктор Цыганков Лаутаро Мартинес Владислав Супряга Иван Кружляк Карлос де Пена Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин xG
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