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Шахтер отбился от Интера удачей, а Динамо забыло о разнице в классе. Аудиомнение #52
И пару слов об очередном максимуме "Зари" в конце
Анализируем поединки еврокубков с участием украинских клубов – и "Шахтер", и "Динамо" заработали по одному зачетному пункту, но привкус от этих мировых разный. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Чем миланский "Интер" лучше мадридского "Реала", тренерские (?) победы Каштру, респект Трубину, везение "Шахтера" в матче с "нерадзурри" на фоне xG и перспективы "горняков" – рассуждаем по поводу состава ввиду дальнейшего продвижения по сетке турнира.
Задаем вопросы Ивану Кружляку, сочувствуем Сидорчуку, высказываем претензии Буяльскому вместо того, чтобы критиковать Бойко, а также не понимаем Супрягу – еще больше мыслей внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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