Шахтер отбился от Интера удачей, а Динамо забыло о разнице в классе. Аудиомнение #52

Анализируем поединки еврокубков с участием украинских клубов – и "Шахтер", и "Динамо" заработали по одному зачетному пункту, но привкус от этих мировых разный. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Чем миланский "Интер" лучше мадридского "Реала", тренерские (?) победы Каштру, респект Трубину, везение "Шахтера" в матче с "нерадзурри" на фоне xG и перспективы "горняков" – рассуждаем по поводу состава ввиду дальнейшего продвижения по сетке турнира.

Задаем вопросы Ивану Кружляку, сочувствуем Сидорчуку, высказываем претензии Буяльскому вместо того, чтобы критиковать Бойко, а также не понимаем Супрягу – еще больше мыслей внутри подкаста.