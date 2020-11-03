Хавбек Боруссии Хофманн: У Шахтера много невысоких игроков. Постараемся это использовать при стандартах

Хавбек гладбахской Боруссии Йонас Хофманн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Шахтером .

"Лига чемпионов – это особенный турнир. Когда играет гимн турнира, по коже бегут мурашки. Для нас Лига чемпионов, это не просто приключение, мы хотим добиться успеха в этом турнире. Нам нечего терять, мы хотим продолжить наш успех.

После первых двух матчей в группе мы почувствовали уверенность в своих силах. Мы могли обыграть Реал и Интер, а это без сомнения, великие команды. Это говорит и о том, что мы не боимся громких имен и намерены это еще раз доказать в матче с Шахтером.

Возможно, в физическом плане мы выглядим предпочтительнее Шахтера, так как в их составе много невысоких, но в тоже время техничных игроков. Мы попробуем использовать это преимущество при стандартах. Тем боле, что в последнее время у нас удачно получалось играть при стандартах, особенно при угловых", - сказал Хофманн.

Напомним, что матч Шахтер – Боруссия состоится во вторник 3 октября и начнется в 19:55.