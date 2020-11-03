Лига Чемпионов
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Тотальное доминирование. Шикарный гол Плеа, который довел преимущество Боруссии до разгромного
Вот это первый тайм
В третьем туре группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" принимает "Боруссию" Менхенгладбах. В первом тайме команда Каштру пропустила четыре гола...
Особенно красивым получился третий удар, который из-за пределов штрафной нанес Алассан Плеа. Никто не помешал форварду пробить.
Отметим, что UA-Футбол ведет аудио-трансляцию матча.
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Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 21:17
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