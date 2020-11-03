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Тотальное доминирование. Шикарный гол Плеа, который довел преимущество Боруссии до разгромного

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вот это первый тайм

Тотальное доминирование. Шикарный гол Плеа, который довел преимущество Боруссии до разгромного
UA-Футбол
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В третьем туре группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" принимает "Боруссию" Менхенгладбах. В первом тайме команда Каштру пропустила четыре гола...

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Особенно красивым получился третий удар, который из-за пределов штрафной нанес Алассан Плеа. Никто не помешал форварду пробить.

Отметим, что UA-Футбол ведет аудио-трансляцию матча.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Алассан Плеа
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 21:17
Какая боль.......
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