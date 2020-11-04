Барселона - Динамо. Вспомним 1997 год?

Две недели назад "Шахтер" сенсационно обыграл в гостях мадридский "Реал". Под силу ли "Динамо" повторить этот успех в поединке с другим испанским грандом – "Барселоной"? В последний раз "Динамо" побеждало "Барселону" 23 года назад, и те победы до сих пор вписаны золотыми буквами в историю киевского клуба. Вспомним 97 год?

Коэффициенты Favbet: 1.1 – 13 – 25

Во втором туре "Динамо" не удалось удержать перевес в два мяча над венгерским "Ференцварошем", причем второй гол киевляне пропустили на последней минуте матча. Очевидно, что после такого о выходе в плей-офф можно забыть. Другое дело, что с точки зрения борьбы с "Ференцварошем" за третье место ничья 2:2 в гостях это не так уж и плохо

Что касается "Барселоны", то каталонцы неделю назад уверенно обыграли "Ювентус" 2:0 и закрепились на первом месте в группе. Но в целом сейчас "Барселона" находится не в лучшей форме и в 4 последних матчах чемпионата Испании не сумела выиграть ни разу. И если поражение от "Реала" еще можно понять, то проигрыш "Хетафе" или ничья с "Алавесом" это уже перебор

Тем не менее, "Барселона" – явный фаворит матча. Она и так объективно сильнее, плюс у "Динамо" серьезнейшие кадровые потери. Из-за дисквалификации не сыграет Сидорчук, а из-за позитивных тестов на Ковид-19 Миколенко, Шапаренко, Караваев и оба основных вратаря – Бущан и Бойко. Так что против "Барселоны" выйдет юный 18-летний голкипер Нещерет, который лишь на этих выходных впервые сыграл за "Динамо" в официальном матче.

С такими потерями остается рассчитывать лишь на чудо. Есть уверенность, что "Барселона" забьет как минимум 2-3 гола, но будем надеяться, что и "Динамо" удастся отметиться в воротах соперника. Хотя бы три гола в матче мы точно увидим. Коэффициент на тотал больше (3.0) не очень большой, но выглядит максимально надежно. Ну а если верите в "бело-синих", то можно попробовать взять "Динамо" с форой (+3), в расчете, что больше, чем в три гола киевляне не проиграют.

Надежный прогноз: тотал матча больше (3.0) – 1.4

Патриотичный прогноз: Динамо с форой (+3) – 1.87