Лига Чемпионов
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ЛЧ. Зенит не смог обыграть Лацио и продолжает замыкать группу
Питерцы набрали первое очко
Зенит в матче 3-го тура Лиги чемпионов в Питере принимал Лацио.
Россияне забили в первом тайма усилиями Ерохина и долго обороняли нужный результат.
Впрочем, отстоять победу питерцы не сумели – Лацио сравнял на 82-й минуте и увез из России одно очко.
Также отметим, что украинец Ярослав Ракицкий отыграл весь матч.
После 3-х туров Зенит с 1 пунктом продолжает замыкать турнирную таблицу.
Зенит – Лацио 1:1
Голы: Ерохин (32) – Кайседо (82)
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Комментарии (7)
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ShtanGa (Славське)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
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bokassalowara (Город)
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мы за динамо (киев)
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bokassalowara (Город)
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schabay (Краснодон)
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