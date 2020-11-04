ЛЧ. Зенит не смог обыграть Лацио и продолжает замыкать группу

Зенит в матче 3-го тура Лиги чемпионов в Питере принимал Лацио.

Россияне забили в первом тайма усилиями Ерохина и долго обороняли нужный результат.

Впрочем, отстоять победу питерцы не сумели – Лацио сравнял на 82-й минуте и увез из России одно очко.

Также отметим, что украинец Ярослав Ракицкий отыграл весь матч.

После 3-х туров Зенит с 1 пунктом продолжает замыкать турнирную таблицу.

Зенит – Лацио 1:1

Голы: Ерохин (32) – Кайседо (82)