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ЛЧ. Зенит не смог обыграть Лацио и продолжает замыкать группу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Питерцы набрали первое очко

ЛЧ. Зенит не смог обыграть Лацио и продолжает замыкать группу
Новина українською

Зенит в матче 3-го тура Лиги чемпионов в Питере принимал Лацио.

Россияне забили в первом тайма усилиями Ерохина и долго обороняли нужный результат.

Впрочем, отстоять победу питерцы не сумели – Лацио сравнял на 82-й минуте и увез из России одно очко.

Также отметим, что украинец Ярослав Ракицкий отыграл весь матч.

После 3-х туров Зенит с 1 пунктом продолжает замыкать турнирную таблицу.

Зенит – Лацио 1:1

Голы: Ерохин (32) – Кайседо (82)

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В статье: Зенит (Санкт-Петербург) Лацио (Рим)
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Комментарии (7)
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ShtanGa (Славське)
04.11.2020 в 23:19
Рак малорос
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0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
04.11.2020 в 23:11
Бомжи не перестают радовать.
Ответить
0
0
bokassalowara (Город)
04.11.2020 в 22:26
Краснодар 2-0 уже натягивает севилью в гостях
Ответить
+2
-5
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
04.11.2020 в 22:49
Печаль, надеемся что Севилья отыграется, а всё ватники выпадут в осадок.
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+2
-3
мы за динамо (киев)
04.11.2020 в 21:57
ну так хоч якось, більш менш позитивна новина. перед самим початком гри.
Ответить
+3
-1
bokassalowara (Город)
04.11.2020 в 22:26
5я минута вообще супер позитифффчик)
Ответить
0
-4
schabay (Краснодон)
04.11.2020 в 22:46
мы (дед мазай и зайцы и т.д.) за динамо (киев)Список отредактируеш? ато мы - акто мы?
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0
-3


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