Финальный свисток как небесная музыка, анонимный малыш в воротах, игра с огнем. Испанские СМИ – о матче Барса - Динамо

Сборная Украины этой осенью победила сборную Испании, а "Шахтер" шокировал "Реал". "Динамо" не смогло продолжить тенденцию и поддержать успешную серию украинского футбола в борьбе с испанским. Но в ситуацию киевляне добавили пикантных нюансов. Игрой, которую киевляне показали на "Камп Ноу", поражена местная пресса. Это тот случай, когда за поражение не может быть стыдно.

"Финальный свисток арбитра прозвучал как небесная музыка"…

Когда команда побеждает, а в заголовок отчета о матче выносят фамилию голкипера как героя матча, это о многом говорит. Именно так подошли к освещению матча на ресурсе Marca: "Тер Штеген дает позитив", - пишет автор. - "Раньше Мирча Луческу сказал, что не считает эту "Барселону" претендентом на победу в Лиге чемпионов. Для таких слов у него хватает причин. Подопечные Кумана теряют силу, поэтому очень трудно будет выиграть турнир такого калибра. Игра против ослабленного ковидом "Динамо", ворота которого защищал 18-летний дебютант с двумя матчами на профессиональном уровне, оставила немало беспокойств"...

"Лучшей новостью матча, кроме итоговых трех очков, стало возвращение в рамку Марк-Андре тер Штегена", - написал автор. - "Игра могла завершиться уже до 10-й минуты, когда на табло могли высвечиваться 3:0. Но затем подопечные Кумана отдали инициативу, и это привело к опасности, которая вызвала отчаяние нидерландского тренера".

Моменты, которые возникали у ворот тер Штегена, автор описал довольно ярко. "Через полчаса после стартового свистка у футболистов "Динамо" стало больше смелости, а "Барса", напротив, потеряла ярость. Буяльский получил шанс сделать счет 1:1, но тер Штеген рукой остановил полет мяча. Это было серьезное предупреждение от "Динамо" о том, что оно не собирается тратить свой шанс. После перерыва команда, приехавшая в Испанию только с тринадцатью игроками-профессионалами по списку А, продолжила нагнетать. Кендзера даже забил, но арбитры отменили гол. Хотя спящая "Барселона" нуждалась в стимуле в виде пропущенного гола или хотя бы замены".

Описав весь ход событий матча, автор резюмировал: "2:1. Но подопечные Луческу с легкостью хозяйничали на чужой половине поля и результат был в опасности. Финальный свисток арбитра прозвучал как небесная музыка. Двое вратарей были лучшими в составах своих команд в матче, который вызывает сомнения относительно перспектив "Барсы", а для "Динамо" создает дискомфорт из-за упущенной возможности получить очки".

Нельзя пройти мимо отдельной заметки, которая размещена на страницах этого же издания. Подвиги тер Штегена и Нещерета журналисты Marca вынесли в отдельный материал и назвали его "Жестокая битва вратарей "Барселоны" и "Динамо".

"Анонимный малыш провел игру, которую никогда не забудет"…

"Барса" играет с огнем", - говорится в заголовке отчета о матче от издания AS. - "Барса" играла с огнем и была на грани катастрофы в поединке с киевским "Динамо". "Кулес" дома выиграли со счетом 2:1 матч, в котором лучшими были вратари обеих команд".

"Если худшее, что может случиться с параноиком – это быть на самом деле преследуемым, то худшее, что может случиться с командой, которая играет против соперника с очевидными проблемами в воротах – это промахнуться трижды с убойных позиций уже в начале поединка. Вот именно это вчера и случилось с "Барсой" в поединке против опустошенного ковидом соперника с 18-летним мальчишкой на воротах".

Интересным словосочетанием Руслана Нещерета охарактеризовал автор отчета. Украинца назвали "анонимным малышом, проведшим игру, которую он никогда не забудет".

"Барса" хорошо двигала мяч и создавала моменты, но когда подняла голову и увидела, что на табло только 1:0 (да и то гол забит с пенальти), то поняла всю сложность ситуации. Как параноик, осознавая, что его действительно преследуют, "Барса" осознала, что имеет проблемы с игрой у чужих ворот".

Описав остальные события матча, автор так закончил отчет: "Если бы на трибунах были зрители, малыш, стоявший на динамовских воротах, оказался бы под градом аплодисментов. А "Барса" уходила бы с поля под неодобрительное ворчание". Красноречиво.

"Сегодня у "Барсы" была удача по имени Марк-Андре тер Штеген"...

Издание Mundo Deportivo, как и остальные испанские СМИ, героем матча сделало тер Штегена. Упоминания о немецком вратаре – едва ли не в каждом материале, посвященном вчерашнему поединку. Но есть интересные заметки и о сопернике. "Динамо" едва не задушило "Барсу", - говорится в одном из подзаголовков. В теле материала лучшим среди гостей называют Виктора Цыганкова, а сейв тер Штегена против удара Буяльского в первом тайме назвали "одним из величайших спасений года".

Обращает на себя внимание эмоциональная заметка о матче от автора Mundo Deportivo Хавьера Боша: "Барса" дома сыграла против киевского "Динамо". Говорили, что соперник приехал на "Камп Ноу" с потерями в виде двенадцати игроков. Говорили, что у них только тринадцать футболистов в списке А. Говорили, что они играют с номинально третьим голкипером в воротах, с вратарем молодежной команды, который только второй раз появится на поле среди взрослых профессионалов. Начинаете игру и на четвертой минуте вы уже впереди благодаря голу с пенальти от Месси. На 6-й минуте Педри попадает в перекладину, а уже на седьмой молодой вратарь начинает свой фестиваль.

Все казалось настолько легким, что с 15-й минуты "Барса" заснула и больше не просыпалась. Соперник благодаря энтузиазму, концентрации и контратакам выбил из колеи многих игроков "Барселоны". И старых, и молодых. Все это могло завершиться разочарованием Кумана, но сегодня у "Барсы" была удача по имени Марк-Андре тер Штеген".

Красиво. На этом, наверное, стоит остановиться. "Динамо" заслужило свою минуту славы и добавило свою лепту в порцию достоинства украинского футбола. После жеребьевки Лиги чемпионов были значительно более неприятные ощущения, чем после половины пройденной на поле дистанции.

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