  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Спешат в Испанию

Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
Новина українською

Делегация испанской "Барселоны", которая находится в Киеве, состоит из 65 человек.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, каталонцы выразили желание передвигаться по Киеву двумя автобусами для футболистов.

Свое пребывание в Киеве "Барселона" ограничивает утренней тренировкой в ​​день матча на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Вечером из гостиницы "Хайят" каталонцы выедут на НСК "Олимпийский", а сразу после игры отправятся в аэропорт, чтобы покинуть Украину.

Поединок "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 24 ноября. Начало в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...