Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек

Делегация испанской "Барселоны", которая находится в Киеве, состоит из 65 человек.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, каталонцы выразили желание передвигаться по Киеву двумя автобусами для футболистов.

Свое пребывание в Киеве "Барселона" ограничивает утренней тренировкой в ​​день матча на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Вечером из гостиницы "Хайят" каталонцы выедут на НСК "Олимпийский", а сразу после игры отправятся в аэропорт, чтобы покинуть Украину.