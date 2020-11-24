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Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
Спешат в Испанию
Делегация испанской "Барселоны", которая находится в Киеве, состоит из 65 человек.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, каталонцы выразили желание передвигаться по Киеву двумя автобусами для футболистов.
Свое пребывание в Киеве "Барселона" ограничивает утренней тренировкой в день матча на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
Вечером из гостиницы "Хайят" каталонцы выедут на НСК "Олимпийский", а сразу после игры отправятся в аэропорт, чтобы покинуть Украину.
Поединок "
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