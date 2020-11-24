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Сложный характер? Бонавентуре выгнали из автобуса Брюгге перед матчем ЛЧ с Боруссией Д

Лига Чемпионов
(5 голосов)

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Сложный характер? Бонавентуре выгнали из автобуса Брюгге перед матчем ЛЧ с Боруссией Д
Новина українською

Нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре не выйдет на поле в поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Как сообщает Transfermarkt, причина отстранения игрока кроется в его поведении.

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По информации источника, Денниса выгнали из клубного автобуса. Он неадекватно себя вел после того, как ему не разрешили сесть на то место, на которое он хотел. Слова тренера Филиппа Клеман также приводит Transfermarkt:

"Он в хороших кондициях, но не в заявке. Деннис не соблюдал правила клуба – это все, что я могу сказать. Давайте говорить о тех, на кого я могу рассчитывать".

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В статье: Лига чемпионов Брюгге Лига Чемпионов УЕФА Дэннис Бонавентуре Деннис Бонавентуре
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (1)
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ratio (Дн-жинск)
24.11.2020 в 13:58
Вы че, расисты ? Он же черный! Преклонить колени и извиняться!
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