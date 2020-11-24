Сложный характер? Бонавентуре выгнали из автобуса Брюгге перед матчем ЛЧ с Боруссией Д

Нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре не выйдет на поле в поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Как сообщает Transfermarkt, причина отстранения игрока кроется в его поведении.

По информации источника, Денниса выгнали из клубного автобуса. Он неадекватно себя вел после того, как ему не разрешили сесть на то место, на которое он хотел. Слова тренера Филиппа Клеман также приводит Transfermarkt: