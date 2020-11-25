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Буяльский увидел, когда Динамо посыпалось в матче с Барселоной

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поражение от Барсы? Позитив на фоне "Лугано"

Буяльский увидел, когда Динамо посыпалось в матче с Барселоной
Новина українською

Атакующий полузащитник "Динамо", капитан команды в матче ЛЧ с "Барселоной" (0:4) Виталий Буяльский прокомментировал ТК Футбол наибольшее поражение киевлян при Луческу.

Ничего не произошло. Проиграли и все. Мы играли не просто против какой-то команды, а против "Барселоны", футболисты которой стоят по 30-40 млн. Пока были силы, пытались играть, но сложно играть весь матч без мяча. Почему перестали играть после второго гола? Было сложно психологически переломить матч. Очень много играли без мяча.

После перерыва нужно было играть так же, как в первом тайме и более выбегать в контратаки. Не удалось. Состав "Барселоны"? Когда футболисты долго не играют и выходят проявить себя, они выходят на поле с тройной мотивацией, у них все получается. Что касается наших моментов, то любой из них мог решить судьбу матча. Но когда играешь с "Барселоной", можно забить два, а пропустить три.

Жаль, что в первом тайме мы хорошо играли, а во втором действовали ужасно. После первого гола все посыпалось.

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О результате матча "Ференцвароша" не знали. Узнали уже в раздевалке. Все будет решаться у нас дома. После матча в раздевалке было опустошение. Все понимают, что четыре гола - это много.

Надо забыть и идти дальше. Нам попалась не самая лучшая группа в Лиге чемпионов. Нужно быть реалистами. Еще недавно мы не могли обыграть "Лугано", а теперь такой скачок. Наверное, психологически мы еще не готовы, но скоро должны к этому прийти.

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В статье: Виталий Буяльский Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Лугано (Швейцария)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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ДВ (Одесса)
25.11.2020 в 08:30
Вас как манекенов отвозил дубль Барсы
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+1
-2
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 08:54
Закрой свой хавальник, все ветки обосрало, чепушило задроченное
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0
-2
Acsakal (Kharkov)
25.11.2020 в 08:59
А окрім "сам дурний" більш креативних ідей немає?
+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 09:02
Який сенс що казати тому, яке своїми гівно-коментами всі гілки обісрало?
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 09:03
Писать про те що і ДК грало не основним складом, це призведе ще до 20 гівно-висерів від таких задротів
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 09:04
"сам дурний" - це до кротодрочерів
0
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