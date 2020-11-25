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Мешали травмы. Азар забил в Лиге Чемпионов впервые за три года

Лига Чемпионов
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Теперь прорвет?

Мешали травмы. Азар забил в Лиге Чемпионов впервые за три года
UA-Футбол
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В матче четвертого тура Лиги Чемпионов мадридский "Реал" играет против "Интера".

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Команда Зидана очень быстро открыла счет - Азар реализовал пенальти. Это первый гол его гол за "сливочных" в ЛЧ и первый за три года точный удар в главном европейском турнире. Последний раз он забивали "Карабаху", в ноябре 2017-го.

Напомним, что в 2019-м Азар подписал контракт с "Реалом". Большую часть времени он пропускал из-за травм.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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