Лига Чемпионов
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Без Буяльского и Дуелунда. Луческу возьмет в Италию 24 игрока
Киевское "
Матч состоится в Турине в среду, 2 декабря. Начало в 22:00.
В Турин киевляне поедут таким составом:
Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзёра
Полузащитники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш
Нападающие: Супряга, Клейтон, Родригеш
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Источник:Динамо
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Комментарии (12)
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adidas77 (Cумы)
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dmtroyan (Полтава)
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