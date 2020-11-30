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Без Буяльского и Дуелунда. Луческу возьмет в Италию 24 игрока

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Без Буяльского и Дуелунда. Луческу возьмет в Италию 24 игрока
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило заявку на выездной матч 5 тура Лиги чемпионов с Ювентусом.

Матч состоится в Турине в среду, 2 декабря. Начало в 22:00.

В Турин киевляне поедут таким составом:

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзёра

Полузащитники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш

Нападающие: Супряга, Клейтон, Родригеш

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В статье: Мирча Луческу Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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(2 голосов)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (12)
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adidas77 (Cумы)
30.11.2020 в 16:24
Это самый оптимальный состав, за последний месяц! Единственное Буальского не хватает. Что с ним кстати?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2020 в 16:25
Травма ребра, яку завдав Гармаш на тренуванні.
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adidas77 (Cумы)
30.11.2020 в 16:27
Понятно, жаль...Ну такое бывает довольно часто, не думаю что дело в Гармаше именно.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2020 в 16:43
Так Луческу відповів.
0
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dmtroyan (Полтава)
30.11.2020 в 16:04
І два Вербича в складі.
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0
-1
Serhio79 (Kyiv)
30.11.2020 в 15:45
Хто такий "мешкотно"? :-)
Ответить
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2020 в 15:55
Забарний?
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0
Pokeruga (Кропивницкий)
30.11.2020 в 15:37
Кто-то знает где Пена?))
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Serhio79 (Kyiv)
30.11.2020 в 15:47
Гуглоперекладач у редактора поламався :-)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 15:34
Динамо - огромная дырище!!!!!
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0
-5
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 15:34
Просто возьмёт!!!!!
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2020 в 15:54
Дуже некультурно...
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0
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