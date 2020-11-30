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Малиновский вне заявки Аталанты на матч с Мидтьюлланном

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Украинец продолжает бороться с коронавирусом

Малиновский вне заявки Аталанты на матч с Мидтьюлланном
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровых потерях перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном", который состоится во вторник 1 декабря.

Тренер заявил, что с датчанами не сыграют 4 игрока, среди которых и украинец Руслан Малиновский. Также вне заявки на матч по разным причинам будут Миранчук, Пашалич и Голлини.

Напомним, что Малиновский заболел коронавирусом в лагере национальной сборной Украины перед матчем со Швейцарией и с того момента на поле еще не выходил.

О сроках возвращения украинца информации пока нет.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский коронавирус
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.11.2020 в 20:14
Руся, тримайся, Україна з тобою. Все буде ОК.
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 19:59
Сдулась Аталанта
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78zezabo (Дрогобич)
30.11.2020 в 20:35
Не погано так здулась, 2-0 Лівер натянули)
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