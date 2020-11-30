Малиновский вне заявки Аталанты на матч с Мидтьюлланном

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровых потерях перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном", который состоится во вторник 1 декабря.

Тренер заявил, что с датчанами не сыграют 4 игрока, среди которых и украинец Руслан Малиновский. Также вне заявки на матч по разным причинам будут Миранчук, Пашалич и Голлини.

Напомним, что Малиновский заболел коронавирусом в лагере национальной сборной Украины перед матчем со Швейцарией и с того момента на поле еще не выходил.

О сроках возвращения украинца информации пока нет.