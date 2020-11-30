Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский вне заявки Аталанты на матч с Мидтьюлланном
Украинец продолжает бороться с коронавирусом
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровых потерях перед матчем 5-го тура
Тренер заявил, что с датчанами не сыграют 4 игрока, среди которых и украинец Руслан Малиновский. Также вне заявки на матч по разным причинам будут Миранчук, Пашалич и Голлини.
Напомним, что
О сроках возвращения украинца информации пока нет.
Популярное сейчас
- Семь игроков Шахтера пропустят матч с Реалом
- Не Медиа Группа Украина. В Украине будет новый официальный транслятор еврокубков
- Известна сумма. Шахтер требует деньги от клубов за участие арендованного игрока в матче УПЛ против горняков
- Скрипник: Будем бороться за выход в плей-офф и делать все, что от нас зависит
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО