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Луческу рассказал о мотивации своих игроков перед матчем с Ювентусом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И дело не только в сегодняшнем матче

Луческу рассказал о мотивации своих игроков перед матчем с Ювентусом
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о мотивации игроков своей команды пред матчем 5-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"Очень важная игра для всей команды и игроков. Многие из наших футболистов впервые сыграют на подобной арене против такого соперника.

Этот поединок имеет большой вес с точки зрения дальнейшей мотивации. Это касается матчей внутреннего чемпионата и заключительной игры Лиги чемпионов с "Ференцварошем", - подытожил Луческу.

Напомним, что матч начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Мирча Луческу Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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fabo31
02.12.2020 в 17:35
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