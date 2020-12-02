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Луческу рассказал о мотивации своих игроков перед матчем с Ювентусом
И дело не только в сегодняшнем матче
Главный тренер "
"Очень важная игра для всей команды и игроков. Многие из наших футболистов впервые сыграют на подобной арене против такого соперника.
Этот поединок имеет большой вес с точки зрения дальнейшей мотивации. Это касается матчей внутреннего чемпионата и заключительной игры Лиги чемпионов с "Ференцварошем", - подытожил Луческу.
Напомним, что матч начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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