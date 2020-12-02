Луческу рассказал о мотивации своих игроков перед матчем с Ювентусом

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о мотивации игроков своей команды пред матчем 5-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"Очень важная игра для всей команды и игроков. Многие из наших футболистов впервые сыграют на подобной арене против такого соперника.

Этот поединок имеет большой вес с точки зрения дальнейшей мотивации. Это касается матчей внутреннего чемпионата и заключительной игры Лиги чемпионов с "Ференцварошем", - подытожил Луческу.