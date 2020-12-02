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Норвежский спаситель быков. Истанбул ББ - РБ Лейпциг 3:4. Видео голов и обзор матча
Сорлот подарил победу
Вашему вниманию видеообзор матча, в котором турецкий "Истанбул ББ" принимал "РБ Лейпциг". С точки зрения драматургии, игра получит наивысшую оценку.
Хозяева дважды возрождали интригу, сравняв счет после 1:3, но на последних минутах не уследили за Александром Сорлотом. Норвежский форвард принес "быкам" победу и оставил их в борьбе за выход в плей-офф.
Истанбул ББ - Лейпциг 3:4
Голы: Кахведжи 45+3, 72, 85 - Поульсен 26, Мукиеле 43, Ольмо 66, Серлот 90+2
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