Норвежский спаситель быков. Истанбул ББ - РБ Лейпциг 3:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча, в котором турецкий "Истанбул ББ" принимал "РБ Лейпциг". С точки зрения драматургии, игра получит наивысшую оценку.

Хозяева дважды возрождали интригу, сравняв счет после 1:3, но на последних минутах не уследили за Александром Сорлотом. Норвежский форвард принес "быкам" победу и оставил их в борьбе за выход в плей-офф.

Истанбул ББ - Лейпциг 3:4

Голы: Кахведжи 45+3, 72, 85 - Поульсен 26, Мукиеле 43, Ольмо 66, Серлот 90+2