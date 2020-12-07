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Пирло: Ювентусу нечего терять - мы верим, что можем забить три гола Барселоне
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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию накануне игры против "Барселоны".
"Надо верить, что нам по силам забить три мяча. Будет тяжело. Во время матча будут трудные отрезки, но мы знаем, что у нас будут шансы. Нам нечего терять. Мы подходим к игре в боевом настроении. Все может случиться.
Этот матч очень важен для нашего роста и самооценки. Первое место в группе важно для нас, но еще важнее то, как мы проявим себя на поле.
Джанлуиджи Буффон в порядке и может сыграть. Он заслуживает таких матчей", - приводит слова молодого наставника сайт УЕФА.
Отметим, что сейчас "зебры" не три очка отстают от каталонцев, проиграв им прошлый матч 0:2.
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