Пирло: Ювентусу нечего терять - мы верим, что можем забить три гола Барселоне

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию накануне игры против "Барселоны".

"Надо верить, что нам по силам забить три мяча. Будет тяжело. Во время матча будут трудные отрезки, но мы знаем, что у нас будут шансы. Нам нечего терять. Мы подходим к игре в боевом настроении. Все может случиться.

Этот матч очень важен для нашего роста и самооценки. Первое место в группе важно для нас, но еще важнее то, как мы проявим себя на поле.

Джанлуиджи Буффон в порядке и может сыграть. Он заслуживает таких матчей", - приводит слова молодого наставника сайт УЕФА.

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Отметим, что сейчас "зебры" не три очка отстают от каталонцев, проиграв им прошлый матч 0:2.