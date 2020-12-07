Лига Чемпионов
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Коутиньо: Барселона намерена обыграть Ювентус и занять первое место в группе
Непростая, но решаемая задача
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо поделился своими эмоциями накануне матча против "Ювентуса" в шестом туре Лиги Чемпионов.
"Завтра нас ждет отличный матч. Хотим занять первое место, поэтому будет очень важно победить.
После поражения - пусть даже в другом турнире - всегда хочется поскорее вернуться на поле и показать свою силу", - приводит слова бразильца сайт УЕФА.
Отметим, что сейчас каталонцы опережают туринцев на три очка.
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