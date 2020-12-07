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Коутиньо: Барселона намерена обыграть Ювентус и занять первое место в группе

Лига Чемпионов
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Непростая, но решаемая задача

Коутиньо: Барселона намерена обыграть Ювентус и занять первое место в группе
UA-Футбол
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Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо поделился своими эмоциями накануне матча против "Ювентуса" в шестом туре Лиги Чемпионов.

"Завтра нас ждет отличный матч. Хотим занять первое место, поэтому будет очень важно победить.

После поражения - пусть даже в другом турнире - всегда хочется поскорее вернуться на поле и показать свою силу", - приводит слова бразильца сайт УЕФА.

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Отметим, что сейчас каталонцы опережают туринцев на три очка.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Филиппе Коутиньо
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