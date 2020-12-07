Коутиньо: Барселона намерена обыграть Ювентус и занять первое место в группе

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо поделился своими эмоциями накануне матча против "Ювентуса" в шестом туре Лиги Чемпионов.

"Завтра нас ждет отличный матч. Хотим занять первое место, поэтому будет очень важно победить.

После поражения - пусть даже в другом турнире - всегда хочется поскорее вернуться на поле и показать свою силу", - приводит слова бразильца сайт УЕФА.

Отметим, что сейчас каталонцы опережают туринцев на три очка.