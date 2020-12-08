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Каштру не возьмет на матч с Интером Фернандо - в заявке 22 игрока

Лига Чемпионов
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Два нападающих

Каштру не возьмет на матч с Интером Фернандо - в заявке 22 игрока
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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру объявил заявку на заключительный матч Лиги чемпионов в групповом этапе.

Уже завтра, 9 декабря, "Шахтер" сыграет в итальянском Милане с "Интером".

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Судаков

Нападающие: Дентиньо, Вьюнник

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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