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Каштру не возьмет на матч с Интером Фернандо - в заявке 22 игрока
Два нападающих
Главный тренер "
Уже завтра, 9 декабря, "Шахтер" сыграет в итальянском Милане с "Интером".
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Вьюнник
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Источник:Шахтар
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