Интер – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между миланским "Интером" и донецким "Шахтером".

Читайте также Проблемы перед Шахтером. Интер рискует потерять двух полузащитников

Финальный этап борьбы "горняков" в квартете главного клубного европейского турнира настал – коллектив Каштру может как выйти в плей-офф ЛЧ, так и выиграть билет в Лигу Европы или вовсе не получить путевку в следующую стадию еврокубков.

Сможет ли "Шахтер" дать бой "Интеру"? Сумеют ли "горняки" не зависеть от результата параллельного поединка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 9 декабря – в 21:55 по киевскому времени.