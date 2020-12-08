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Интер – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Интер – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между миланским "Интером" и донецким "Шахтером".

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Финальный этап борьбы "горняков" в квартете главного клубного европейского турнира настал – коллектив Каштру может как выйти в плей-офф ЛЧ, так и выиграть билет в Лигу Европы или вовсе не получить путевку в следующую стадию еврокубков.

Сможет ли "Шахтер" дать бой "Интеру"? Сумеют ли "горняки" не зависеть от результата параллельного поединка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 9 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: UA-Футбол Лига чемпионов Антонио Конте Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
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